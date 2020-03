Marcel Sabitzer et Thomas Partey au milieu de terrain avec Dayot Upamecano à l’arrière? À quoi pourrait ressembler Arsenal la saison prochaine sous Mikel Arteta

Les fans d’Arsenal seront déçus que la saison ait été interrompue car ils semblaient finalement reprendre un peu d’élan sous Mikel Arteta.

Unai Emery avait perdu le soutien des joueurs des Gunners et Arteta, qui s’est avéré positif pour Covid-19 mais se remet bien, avait stabilisé le navire et avait au moins donné aux joueurs un sens de l’orientation.

Arteta sait qu’il a beaucoup de travail à faire avec Arsenal

Mais l’Espagnol saura qu’il y a encore beaucoup de travail à faire si son équipe veut rattraper Manchester City et Liverpool, qui sont au-dessus des autres équipes de Premier League pour le moment.

Une bonne partie de leurs problèmes actuels seront résolus par un bon recrutement.

Il est essentiel que le club identifie ses cibles tôt et s’assure qu’elles sont signées, sinon elles risquent d’être laissées pour compte.

Mais à quelles stars les Gunners ont-ils été liés et comment pourraient-ils s’aligner la saison prochaine? talkSPORT.com a évalué le moulin à rumeurs de transfert et élaboré un Gunners XI potentiel pour la saison prochaine…

Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Les Gunners ont échoué dans leurs tentatives de signer le défenseur central prometteur en janvier après avoir été exclus d’un déménagement.

Cependant, Upamecano serait disponible pour 50 millions de livres sterling cet été, alors qu’il ne lui restera plus qu’un an.

Il a attiré l’attention des éclaireurs à travers le continent avec ses affichages dominants en Bundesliga. Et ses performances ce terme ont, sans surprise, vu monter l’intérêt pour ses services, avec Arsenal en tête pour le signer.

Upamecano n’a que 21 ans et pourrait devenir un pilier de la défense des Gunners pour les années à venir.

Lui et le défenseur prêté William Saliba constitueraient un couple extrêmement solide maintenant et à l’avenir, même si cela peut arriver un peu trop tôt pour le Saliba qui devra peut-être s’adapter à la Premier League.

Jusque-là, Upamecano pourrait être associé à David Luiz ou Sokratis à l’arrière, selon les personnes avec lesquelles il se sent plus à l’aise de jouer.

Upamecano échappe à un adversaire en Bundesliga

Thomas Partey (Atletico Madrid)

Arsenal est également soupçonné d’être très intéressé par une décision du milieu de terrain de l’Atletico Madrid Partey cet été, selon The Telegraph.

Le joueur de 26 ans a été une figure impérieuse de la victoire de son équipe en Ligue des champions contre Liverpool la semaine dernière, épongeant le milieu de terrain et dictant le rythme du match avec de belles passes.

Il est entendu que l’international ghanéen figure en bonne place sur la liste des cibles pour Arteta avant sa première saison complète en tant que manager.

Partey, qui a disputé 110 matches en Liga avec l’Atletico et marqué dix buts, a une clause de libération d’environ 45 millions de livres sterling et l’Atletico est préparé pour les approches.

Thomas Partey a joué dans la victoire de l’Atletico Madrids sur Liverpool en Ligue des champions

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Sabitzer est un autre joueur de Leipzig qui a été lié à un déménagement à Arsenal.

Le milieu de terrain autrichien a été très impressionnant pour RB Leipzig, marquant 15 buts et huit passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues pour la formation allemande cette saison.

Il a été la star du spectacle alors que Leipzig a surclassé Tottenham la semaine dernière pour réserver sa place en quart de finale de la Ligue des champions, marquant deux fois et causant généralement un danger pour la défense des Spurs tout au long de la rencontre.

Et selon le média italien CalcioMercato, les chefs des Gunners préparent une offre pour le signer en été après qu’il ait attiré l’attention dans le match.

Ayant signé pour Leipzig depuis le RB Salzburg en juin 2015 pour environ 3,5 millions de livres sterling, le club de Bundesliga serait sûr de faire un énorme profit sur ses services.

Le joueur de 25 ans, qui a également marqué sept buts en 42 matchs avec l’Autriche, fera également appel à Mikel Arteta pour sa polyvalence, car bien qu’il soit principalement un ailier, il peut également jouer en milieu de terrain offensif ou en box-to-box. milieu de terrain central.

Dans le système d’Arsenal, il serait préférable de le déployer sur le côté droit d’un trois avant derrière Pierre-Emerick Aubameyang, où il peut utiliser sa livraison féroce à bon escient à l’extérieur.

. – .

Sabitzer connaît une belle saison avec RB Leipzig

Orcun Kokcu (Feyenoord)

L’adolescent a pris d’assaut les rangs la saison dernière et cette campagne, il s’est cimenté comme un membre clé de l’équipe de Feyenoord.

Les impressionnantes expositions du jeune homme de 19 ans l’ont vu par la suite lié à un transfert de 23 millions de livres aux Emirats.

La saison dernière, Kokcu a marqué trois buts et réussi quatre passes décisives en seulement 11 matchs et il a déjà presque égalé ces points cette campagne avec deux buts et quatre passes décisives en 22 matches de championnat.

Kokcu a brillé pour Feyenoord cette saison

Kokcu a représenté les équipes nationales de jeunes des Pays-Bas, mais a choisi de représenter la Turquie après avoir joué pour ses moins de 21 ans contre les moins de 21 ans de l’Angleterre l’an dernier.

Il est un milieu de terrain créatif et technique et présente des similitudes frappantes avec Mesut Ozil, les deux joueurs étant meilleurs lorsqu’ils opèrent dans le dernier tiers avec le ballon à leurs pieds.

Dans le système des Gunners, il s’inscrirait parfaitement juste derrière Aubameyang, Sabitzer et Bukayo Saka occupant l’un ou l’autre flanc.

L’avenir d’Ozil dans le nord de Londres étant incertain, Kokcu pourrait-il être l’homme qui sera son successeur à long terme?

Jetez un œil à la programmation complète ci-dessous…

Est-ce ainsi qu’Arsenal pourrait aligner la saison prochaine?

