Marcelo Díaz avoue qu’il aimerait retourner à Pumas

Source: Twitter @latercera

L’un des étrangers avec le meilleur goût dans la bouche Pumas ces dernières années, il est Marcelo Diaz, qui a avoué qu’il aimerait rejouer avec le Club Universidad.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Diaz il répondait aux questions de ses followers sur Instagram et lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait revenir à l’ensemble de la UNAM, le Chilien a répondu positivement.

VOIR PLUS: Les dates provisoires pour Clausura 2020 reprendront

Source: Instagram @ chelodiaz_21

Autres «clins d’œil» de Violoncelle aux félins dans la dynamique qu’il a fait dans les réseaux était de louer David Cabrera comme l’un des meilleurs joueurs avec qui il a partagé le demi-terrain et s’assurer que Mexique C’est son pays préféré.

Marcelo Diaz à gauche Pumas au début de Ouverture 2018 après un an de militaires dans l’équipe et joue actuellement pour Racing de Avellaneda, où il est une figure et très aimé pour son hobby.