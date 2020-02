Marcelo et d’autres joueurs qui l’ont attachée au volant

Marcelo Il a été le dernier membre à entrer dans la longue liste des joueurs qui ont eu des problèmes au volant. Comme l’a révélé le journal El Mundo, le Brésilien aurait été inculpé par un juge pour avoir circulé à 134 kilomètres à l’heure dans une section limitée à 120, et aucun point sur le permis de conduire. Ce n’est pas la première fois qu’un joueur joue dans un événement de ce type, ni sûrement le dernier.

Les cas les plus connus

Karim Benzema

On connaît le goût du français pour les voitures et la controverse générée par sa figure. Karim Il a joué dans des malheurs sans fin au volant. Dans son cursus, une course illégale à travers la ville d’Ibiza, une amende pour conduite à 216 km / h en pleine M-40 ou un accident sur l’île de la Réunion. Son permis de conduire lui a été retiré pendant plus d’un an.

Gerard Piqué

Le joueur de Barcelone a également eu de nombreux problèmes en tant que pilote. Un bus a pris la porte d’entrée de sa voiture après avoir laissé son véhicule garé dans la voie réservée aux bus. Ils ont également infligé une amende économique après avoir été chassés conduire sans points sur la carte, et il a également été condamné à une amende par la garde urbaine, à laquelle il a adressé avec mépris: “Cette amende sera payée par votre père”, a expliqué la centrale catalane.

Jamais banega

L’un des joueurs de football les plus téméraires au volant. Le milieu de terrain actuel de Séville Il a été condamné à de nombreuses amendes et pour de nombreuses raisons différentes: parler au téléphone pendant la conduite, excès de vitesse, contrôle de la respiration positif … Le pire épisode est survenu en 2012, alors qu’il appartenait encore à la discipline de Valence.

Jamais banega le tibia et le péroné se sont cassés dans une station-service, quand il a oublié d’appliquer le frein à main et a essayé d’arrêter la voiture avec sa propre jambe. C’est l’une des blessures les plus étranges qu’un joueur ait subies. Voir, c’est croire.

Arturo Vidal

Le milieu de terrain de Barcelone a subi un accident de la circulation avant de rejoindre sa sélection à la concentration avant le différend de la Copa América 2015. Vidal testé positif pour le contrôle de l’alcootest et a passé la nuit au poste de police. Le lendemain, le Chilien a demandé pardon: «J’ai échoué à tous» et a dit qu’il était «désolé et honteux». Sampaoli a continué de lui faire confiance et Il a fini par remporter la Coupe en finale contre l’Argentine de Messi.

José María Gutiérrez «Guti»

L’entraîneur actuel d’Almeria a subi un accident spectaculaire alors qu’il était un joueur turc de Besiktas. Les caméras se sont approchées de l’endroit et ont réussi à enregistrer un Guti qui J’étais visiblement altérée par la consommation d’alcool, qui a ensuite ratifié le test de l’alcootest. Les images ont parcouru la moitié du monde.

James Rodriguez

Le colombien il a joué dans une poursuite policière quand il allait à grande vitesse à Valdebebas. La police l’a arrêté deux fois, mais James ne s’est pas arrêté. Plus tard, James a fait valoir qu’il pensait qu’il s’agissait d’une tentative de vol.

Drenthe

En néerlandais on se souvient plus de sa vie en dehors de la cour de récréation que de sa contribution. Dans ses expériences dans la Ligue espagnole, il a beaucoup parlé: il est devenu complètement désorienté M-30 et s’est écrasé dans une voiture de police. De plus, dans sa phase de joueur de l’Hercule d’Alicante, sauté jusqu’à six feux de circulation circulant à 180 km / h.

Ils ne sont pas les seuls: Cristiano Ronaldo, David Beckham, Ballack, Balotelli ou Reina, entre autres, ont eu suffisamment de problèmes pour conduire leurs voitures de luxe. En outre, plusieurs accidents de la circulation ont tragiquement coûté la vie à des footballeurs Ces dernières années.