Marcelo Gallardo plus épicé que jamais: «Quand nous avons dû jouer la finale avec Boca, nous avons gagné»

River a fait match nul 1-1 contre Défense et Justice et n’était qu’à un point au-dessus de Boca en l’absence d’une date paire à la fin. La Super League sera définie samedi prochain et s’annonce passionnante. Le millionnaire devra visiter l’Atlético Tucumán, tandis que le Xeneize recevra la gymnastique. Les deux matchs seront joués simultanément à partir de 21 h.

Ceux de Núñez continuent de dépendre d’eux-mêmes, mais maintenant Ils seront obligés de gagner à Tucumán. Ce sera une tâche très difficile, mais Marcelo Gallardo s’est exprimé après le match et a laissé une phrase qui n’est pas passée inaperçue.

«Le prochain match est contre l’Atlético Tucuman, pas contre Boca. Les fois où nous avons dû disputer des finales contre Boca, nous les avons gagnés “

– Marcelo Gallardo. pic.twitter.com/EeFJKwwgrp

– United Millionaires (@MilloUnidos) 1 mars 2020

“Nous n’allons pas jouer avec Boca, nous allons jouer avec l’Atlético Tucumán. Voilà le point. Nous devons nous préparer à jouer contre l’Atlético, pas contre Boca. Quand nous avons dû nous préparer pour disputer la finale contre Boca, nous avons gagné et maintenant nous devons préparer une finale contre l’Atlético Tucumán. Voilà la différence », a-t-il déclaré.

«Le championnat a du suspense. FHaute date et nous avons un point. Cela génère clairement du suspense “, a-t-il ajouté, ajoutant que cette rivière “aime jouer ce genre de matchs “. Cela a été démontré tout au long de l’ère Gallardo et cherchera maintenant à remporter le titre en s’imposant à Tucumán.