March Madness: 5 matchs de titre de tournoi de conférence que nous devons voir

Pour continuer à lire le meilleur aperçu de la semaine du championnat, suivez ce StoryStream pour tout le travail de Mike Rutherford.

5. Yale contre Harvard (Ivy League)

Yale a eu raison de ce qui semblait être une équipe plus forte à Harvard la saison dernière, peut-être en partie parce que le match de championnat a été joué au domicile des Bulldogs. Les rôles sont inversés cette saison, Yale ressemblant à l’équipe légèrement plus forte, mais Harvard ayant l’avantage d’être l’hôte du tournoi de la ligue.

Préparez vos blagues intelligentes pour enfants / Good Will Hunting. Le match de championnat Ivy League est de retour dans deux week-ends.

4. Winthrop contre Radford (Big South)

Winthrop et Radford ont des profils pratiquement identiques, les deux finissant la saison régulière à 15-3, quatre matchs complets avant Gardner-Webb, troisième. Les deux équipes se dirigent également vers les séries éliminatoires avec 10 défaites au total, mais les 21 victoires totales de Winthrop dépassent de peu les 20 W de Radford.

Les deux équipes ont partagé leur série de saison régulière, les deux vainqueurs à domicile. Winthrop a gagné par cinq, Radford a gagné par quatre.

Si cela se produit, le match de football se terminera le dimanche 8 mars à 13 h. sur ESPN.

3. Liberty vs. North Florida (Atlantic Sun)

Les deux équipes sont si clairement la classe des A-Sun, terminant le match de championnat avec des records de 13-3 et occupant quatre matchs avant les autres. Les deux rencontres de la saison régulière entre les deux équipes étaient très compétitives, l’équipe à domicile prévalant dans chaque cas.

Grâce à son meilleur classement NET, Liberty a obtenu la tête de série n ° 1 pour ce tournoi. Ce n’est pas rien si l’on considère que chaque match d’après-saison dans le A-Sun se joue sur le terrain de la meilleure graine, et les Flames ont un score parfait de 14-0 à domicile cette saison.

2. Murray State contre Belmont (Ohio Valley)

C’est étrange qu’une rivalité de conférence qui est encore si jeune puisse avoir autant de venin, mais nous y sommes.

Belmont a rejoint l’Ohio Valley en 2012-13, et depuis lors, il a joué Murray State pour la soumission automatique de la conférence au tournoi de la NCAA à quatre reprises, y compris chacune des deux dernières saisons. Belmont a remporté les deux premières victoires, toutes deux de façon extrêmement dramatique, tandis que les Racers les ont gérées avec une relative facilité chacune des deux dernières années.

Les deux jeunes rivaux ont partagé leur série de saison régulière en 2019-20, puis ont terminé à égalité au sommet du classement OVC avec des records de 15-3. Belmont a obtenu la tête de série n ° 1 pour le tournoi de la ligue en vertu d’une règle de bris d’égalité avec laquelle les fans de Murray State sont en désaccord avec véhémence. Les deux bases de fans ont passé la semaine dernière à discuter de la règle sur les médias sociaux, qui a été … eh bien, c’était juste merveilleux.

Soyons honnêtes: tout ce que Belmont avait à faire était de gagner parce que Murray et Peay avaient tous deux joué deux fois à EIU. Belmont ne les a hébergés que … en janvier, après un LLLLLLLL choquant à SIUE.

Grand bris d’égalité là-bas.

– Aimee (@racerbluegold) 1 mars 2020

Mais ce devrait être une manière juste et équitable. Belmont a accueilli l’EIU en janvier et a gagné, tout comme Murray. Mais parce que Murray les a joués deux fois, ça fait mal Murray? C’est un appel injuste.

– The Racer Hobo ™ (@TheRacerHobo) 1 mars 2020

Tout ce que Murray avait à faire était de maintenir son avance de 27 points contre EIU au lieu de leur apporter un LLLLLLLL choquant et ils auraient été les premiers

– Brittany Sullivan (@ brittanysully13) 1 mars 2020

Belmont a battu l’équipe # 4 deux fois, Murray les a battus une fois. Est-ce que cela signifie quelque chose?

– Dolly Loyd (@DollyLoyd) 1 mars 2020

Nous avons tous besoin que ce jeu se produise.

1. Gonzaga contre BYU (côte ouest)

Regardez, j’aime la rivalité entre Gonzaga et Saint Mary autant que n’importe qui d’autre, et si les Zags et les Gaels jouent pour le titre WCC pour la quatrième fois en cinq ans, c’est génial. Je vais certainement regarder.

Cela dit, Gonzaga-BYU est le jeu de titre que tout le monde sans intérêt enraciné devrait espérer voir.

BYU est absolument éteint en ce moment. Ils ont la quatrième infraction la plus efficace du pays selon Ken Pom, ils entrent en séries éliminatoires après avoir remporté leurs neuf derniers matchs, et ils ont battu Gonzaga par 13 de retour le 22 février. Si Yoeli Childs avait été éligible pour les Cougars de la journée l’un de la saison (et n’oubliez jamais qu’il aurait dû l’être), cela pourrait facilement être une équipe dont nous parlons en tant que tête de série définitive du top 4 du tournoi NCAA. Il y a encore une chance que l’équipe de l’entraîneur-chef de première année Mark Pope puisse y arriver, mais il faudrait probablement battre Saint Mary’s et Gonzaga deux nuits consécutives à Vegas pour y arriver.

Pour les Zags, l’enjeu est un peu plus simple: ils veulent être une tête de série n ° 1 du tournoi NCAA, ils veulent se venger de l’équipe BYU qui les a humiliés il y a quelques semaines, et ils veulent reprendre le tournoi titre qu’ils ont perdu pour la première fois depuis 2012 la saison dernière.

Il est rare qu’un match de championnat sur cette liste ait le potentiel d’être aussi bon et amusant que Gonzaga contre BYU.