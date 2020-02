March Madness a frappé tôt le basket-ball féminin avec 7 énormes bouleversements

Un peu de folie d’avant mars s’est installée un peu partout partout dimanche dernier, lorsque sept équipes féminines de basket-ball classées dans le Top 25 de l’AP ont abandonné les matchs à des adversaires non classés. Le Pac-12 a été le plus durement touché avec trois de ses six équipes parmi les 25 premières prenant un L – mais la SEC, l’ACC et Big East ont également subi des pertes improbables à certaines de leurs équipes les plus dominantes, ce qui signifie que pour le millième fois cette année, le sondage sera probablement dans un chaos léger. Quoi qu’il en soit, ces affrontements (et la façon dont les équipes ramassent les pièces) sont certainement quelque chose à garder à l’esprit à l’approche de la saison de fabrication des supports.

7) n ° 12 DePaul à Villanova, 58-76

Deux jours après avoir éliminé Marquette, l’équipe n ° 2 du Big East, les Wildcats de Villanova ont offert à DePaul leur deuxième défaite de conférence de la saison dans un match où les Blue Demons ne semblaient jamais vraiment avoir un coup de feu. Bien que les Wildcats aient tiré à 50% depuis le sol et détiennent une équipe DePaul normalement forte à 8% contre trois, la véritable poésie du jeu était en retrait: la victoire improbable est survenue dans le dernier domicile de l’entraîneur-chef de Villanova, Harry Perretta, à domicile match après 42 saisons avec l’équipe. Pour renforcer l’émotion, la junior de Villanova, Cameron Onken, a remporté le deuxième triple-double de l’histoire du programme avec 12 points, 10 passes décisives et 18 rebonds dans ce qui sera l’un de ses derniers matchs avec l’équipe (elle a été acceptée à l’école dentaire) – avec un peu de chance , des tissus étaient à portée de main.

6) Arizona n ° 11 au Colorado, 38-50

Sans le meilleur buteur Aari McDonald, qui est actuellement au jour le jour avec une blessure à la jambe, l’Arizona semblait perdu – en particulier au cours des six dernières minutes du match, lorsque le Colorado a effectué une séquence de 15-0 pour reprendre la tête et finalement le bouleversement. . La première défaite des Wildcats de la saison contre une équipe non classée est survenue par le biais des 16-11 Buffaloes, qui, plus que tout, ont surpassé de façon spectaculaire l’Arizona, 48-27.

5) N ° 21 Arizona State à Utah, 71-75

Arizona State avait une avance raisonnable dans la mi-temps, mais l’Utah a ensuite sorti un troisième trimestre de style Golden State Warriors avec six trois (de cinq Utes différents!) Et a essentiellement scellé le match.

4) Arkansas n ° 22 en Floride, 80-83

Les Gators ont mené pendant tout le match, malgré l’Arkansas coupant l’avance à un point à une minute de la fin. La Floride a continué de se battre et est repartie avec une victoire tout sauf piquante, leur deuxième victoire de la saison contre un adversaire classé.

3) N ° 8 UCLA à Washington, 68-74

Les Huskies n’ont pas laissé leur fiche perdante les empêcher de défier avec succès les Bruins qui dérapaient pendant tout le match – 41 points du banc, menés par Rita Pleskevich avec un score de 6 pour 6 avec 15 points, a cimenté le Washington W.

2) L’État de Floride n ° 17 à Georgia Tech, 62-65

Au cours de sa première année en tant qu’entraîneur-chef, Nell Fortner a mené les Yellow Jackets à plus de victoires dans le top 25 qu’elles n’en avaient gagné au cours de leurs cinq saisons précédentes combinées grâce à ce W contre l’État de Floride. Le jeu a été serré tout au long du match, mais les difficultés de FSU depuis la ligne des lancers francs (ils ont tiré 58,3%) ont finalement aidé à sceller pour Georgia Tech.

1) Alabama dans l’État du Mississippi n ° 9, 64-66

Les bouleversements les plus fous de la journée se sont résumés dans un batteur sonore déchirant et extraordinaire (selon la personne à qui vous parliez) sur le terrain des Bulldogs. Non content de disputer un match 64-64 en prolongation, le Crimson Tide a fait basculer la balle avec 0,8 seconde de retard sur le chronomètre de jeu – clôturant un match dans lequel ils ont tiré 64% (!) De la ligne des trois points.

Jeux à regarder cette semaine

N ° 3 Oregon à n ° 4 Stanford (24 février, 21 h HE, ESPN2)

L’Oregon a fait rouler les gens comme nous nous y attendions – Stanford, les champions en titre de la conférence, peut-il forcer le problème dans cet aperçu du tournoi Pac-12?

Arkansas n ° 22 à l’État du Mississippi n ° 9 (27 février, 21 h HE, SECN)

Les deux équipes doivent rebondir avec une grande victoire avant le tournoi SEC, donc celle-ci pourrait devenir assez scrappy.

N ° 16 Texas A&M à N ° 1 Caroline du Sud (1er mars, 12 h HE, ESPN2)

Cela devrait être un match nul pour Dawn Staley et les Gamecocks, car ils ont déjà obtenu le titre de la saison régulière de la SEC, mais Dawn Staley ne fait pas vraiment de matchs pour le moment – en particulier lorsque le projecteur national est allumé comme il le fera être pour celui-ci. Recherchez les gardes les plus rusés de la ligue – Chennedy Carter et Ty Harris – qui s’affrontent.