March Madness annulé en réponse à la pandémie de coronavirus

La NCAA a annulé les tournois masculins et féminins de basketball universitaire 2020 par peur de Covid-19, a annoncé la ligue jeudi après-midi. La NCAA a également annulé tous les autres championnats d’hiver et de printemps autres que le basket-ball.

“La décision est basée sur l’évolution de la menace pour la santé publique de Covid-19”, a déclaré la NCAA dans un communiqué, “notre capacité à garantir que les événements ne contribuent pas à la propagation de la pandémie et l’impossibilité d’accueillir de tels événements à tout moment. au cours de cette année académique compte tenu des décisions en cours par d’autres entités. “

La décision de la NCAA intervient après que la NBA et la MLS ont choisi de suspendre leurs ligues pendant au moins 30 jours, la LNH et la NWHL ont suspendu leurs saisons et la MLB a annulé l’entraînement de printemps et repoussé le jour d’ouverture. Plus tôt jeudi, les matchs du tournoi de la conférence NCAA ont également été annulés.

La saison 2020 marquera la première année depuis 1939 qu’aucun tournoi de basket-ball de la NCAA ne sera joué.