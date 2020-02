March Madness révèle: Baylor remporte le premier rang mondial

Si le tournoi de la NCAA commençait aujourd’hui, les quatre têtes de série n ° 1 seraient des équipes situées à l’ouest du Mississippi. Ce fut la découverte principale pour les fans de cerceaux universitaires lors de l’émission de prévisualisation de la folie de mars de la NCAA de samedi après-midi, où le comité de sélection du tournoi de la NCAA a révélé ses 16 meilleures graines à l’heure actuelle.

Aux yeux du comité, les équipes de Baylor Bears, qui sont également l’équipe n ° 1 actuelle de l’Associated Press et des entraîneurs des 25 meilleurs sondages, sont au sommet de chaque équipe du pays. Le club de Scott Drew est rejoint en première ligne par, dans l’ordre, le Kansas, Gonzaga et l’État de San Diego.

Voici un aperçu complet du top 16 et de la région dans laquelle ces équipes se trouveraient si la grande danse débutait aujourd’hui:

1. Baylor (Sud)

2. Kansas (Midwest)

3. Gonzaga (Ouest)

4. État de San Diego (Est)

5. Duke (Est)

6. Dayton (Midwest)

7. Louisville (Sud)

8. Virginie-Occidentale (Ouest)

9. Maryland (Est)

10. État de Floride (Midwest)

11. Seton Hall (Sud)

12. Villanova (Ouest)

13. Auburn (Sud)

14. Oregon (Ouest)

15. Butler (East)

16. État du Michigan (Midwest)

C’est la quatrième année que le comité de sélection fait cet exercice, mais c’est la première fois que les 16 meilleures équipes au début de février sont si diverses. C’est un groupe d’équipes qui reflète pleinement l’équilibre et la parité qui ont défini la saison 2019-2020 jusqu’à présent.

“Il y a un équilibre et une compétitivité cette année, plus encore qu’au cours des trois autres années, nous avons fait cela”, a déclaré Dan Gavitt, vice-président senior de la NCAA en charge du basket-ball masculin. «Il y a neuf équipes de neuf conférences différentes représentées dans ce top 16. Sept conférences étaient le précédent record pour cela. Nous avons également au moins trois équipes des quatre régions, l’Ouest, le Midwest, le Sud et l’Est. Donc, au niveau national, c’est très équilibré et compétitif. ”

Le président du comité de basket-ball masculin de la NCAA, Kevin White, a ajouté que les trois équipes les plus proches de se classer parmi les 16 premiers sans se qualifier étaient l’Iowa, le Kentucky et le LSU.

Le terrain complet pour le tournoi NCAA 2020 sera révélé à 18 h. le dimanche de la sélection, qui est le 15 mars.