Marchesin sera toujours le bienvenu en Amérique, mais c’est le moment d’Ochoa

Je veux direPeu de joueurs parviennent à créer un tel lien avec les fans bleu crème comme celui qu’Agustín Marchesin a réalisé avec América dans ses deux ans et demi dans le club, mais obtenir cette communion est deux fois plus difficile si, avant d’arriver, vous avez déclaré la haine envers votre nouvelle équipe, comme Marche lui-même l’a fait en 2015; donc le mérite de Marchesin vaut également deux.

Le gardien de but argentin a permis aux fans américanistes d’oublier Moisés Muñoz, Guillermo Ochoa ou Adolfo Ríos alors qu’il a défendu le but de l’Amérique et a commencé à écrire sa propre histoire, celle dans laquelle il a obtenu un titre de Ligue, une autre Coupe et un Champion de Champions de plus, mais surtout, où il a réussi à devenir le capitaine sans badge du la plus grande équipe du Mexique.

Les fans adoptent cette grande attitude de leadership qui a sans aucun doute nourri l’équipe d’énergie et de puissance, en plus d’injecter le gigantesque discours d’équipe dans chaque élément qui provenait des forces de base ou d’une autre équipe.

La façon dont il a encouragé ses coéquipiers dans le vestiaire a complété ses déclarations à l’extérieur du tribunal, où il a clairement exprimé son amour pour la chemise et l’importance qu’il ressentait en ayant le Colosse de Santa Úrsula comme à la maison. Cette passion était à nouveau évidente dans la dernière vidéo, où il n’hésite pas à affirmer qu’il aimerait porter à nouveau ces couleurs.

Les Marches seront toujours les bienvenus dans ce club. C’est sa maison et les portes seront toujours ouvertes pour le dernier numéro 1 du club; Cependant, son trou a été couvert par un homme aimé à travers le Mexique et les États-Unis, né dans le club et qui, en plus d’avoir du charisme et de l’amour pour l’équipe, a également une qualité impressionnante.

Guillermo Ochoa de retour en tant que fils prodigue du club, celui qui nous a rendus fiers des Coupes du monde 2014 et 2018. Un gardien de but qui a démontré le sacrifice nécessaire pour rester en Europe en tant que joueur non-UE et qui a pu laisser son nom dans l’histoire du football espagnol, français et belge.

Memo a eu le courage de retourner en Amérique et au football mexicain avant la MLSParce qu’il comprend comme aucun autre ce que signifie ce club. Sans avoir besoin de s’exiger sur les terres aztèques, Memo est revenu dans l’équipe qui l’a vu naître pour tenter de se couronner à nouveau en Liga MX.

C’est le moment pour Ochoa de laisser une marque indélébile sur le club de ses amours et montrer que l’amour et l’appréciation des couleurs qui vous ont donné l’opportunité de devenir footballeur sont toujours respectés et aimés. Marchesín reviendra à son arrivée, mais tant que Memo sera là, sa place sera occupée.

