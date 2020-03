Marcus Bent révèle l’histoire d’avoir reçu un Taser après avoir levé un couperet à viande et un couteau de cuisine à la police armée tout en hallucinant sur la cocaïne

Marcus Bent s’est ouvert sur l’expérience poignante qui l’a vu se faire tirer au pistolet dans sa propre maison après avoir menacé des policiers armés avec des couteaux sous l’influence de la cocaïne.

Le joueur de 41 ans avait autrefois le monde du football à ses pieds après avoir fait irruption sur la scène avec Ipswich Town après un déménagement lucratif de Blackburn Rovers.

. – .

Marcus Bent a dévoilé l’incident déchirant de septembre 2015

À tout juste 22 ans, il se souvient d’avoir plus de 300 000 livres sterling sur son compte bancaire provenant d’un domaine communal de Shepherd’s Bush.

Mais sa carrière de 16 ans n’a jamais réussi à atteindre les sommets qu’il avait promis et, malgré 40 buts en 214 matches de Premier League, il a rencontré plusieurs problèmes hors champ.

Après des sorts avec Everton, Wigan et Charlton entre autres clubs, Bent a révélé que ses problèmes avaient tous pris une tournure un soir en septembre 2015.

truqueurs

Jurgen Klopp “déçu” mais pas consterné par la sortie de Liverpool en FA Cup

LIEU DU CANADA

Tottenham confirme que le milieu de terrain Wanyama s’est joint à l’Impact de Montréal en MLS

EURO DREAMS

Southgate révèle les inquiétudes de Kane et Rashford, mais soutient Pickford pour rebondir

‘MERCI’

La mère de Cristiano Ronaldo “ stable et en convalescence ” après un AVC

résultats

Chelsea domine Liverpool, Newcastle gagne, Sheffield Utd bat Reading en prolongation

zlat est mon mec

Haaland offre l’espoir d’un transfert à Manchester United avec l’admission d’Ibrahimovic

expliqué

Casilla de Leeds a trouvé avoir utilisé N-word comme communiqué de presse de FA expliquant les raisons de l’interdiction

récompense

Everton ace Holgate signe un nouveau contrat à Goodison Park suite à une forme stellaire récente

cravate

Commentaire de West Brom vs Newcastle: nouvelles de l’équipe, heure du coup d’envoi et couverture complète

dans l’ombre

Andy Cole reconnaît que Man United a “ des années de retard ” sur Liverpool et Man City

L’ancien international anglais des moins de 21 ans a appelé la police de Surrey après avoir pensé qu’il avait découvert un intrus dans son appartement. Trois policiers sont arrivés à sa résidence d’Esher, mais n’ont pas pu entrer dans la propriété et ont appelé à la rescousse car ils pouvaient entendre des voix en détresse à l’intérieur de la propriété.

Trois officiers armés sont arrivés sur les lieux et étaient sur le point de pénétrer de force dans l’appartement lorsque Bent est apparu à la porte d’entrée, portant juste un pantalon et brandissant un couperet à viande et un couteau de cuisine de 15 pouces.

Après avoir reçu un Taser, Bent a été placé en garde à vue et a ensuite été accusé de rixe et de possession de cocaïne.

. – .

Bent a remporté le titre de joueur du mois de Premier League en janvier 2002

«J’étais paranoïaque et j’hallucinais. J’ai senti qu’il y avait du monde chez moi. Je me souviens avoir pensé que la poignée de la porte bougeait », a expliqué Bent dans une interview à l’Athletic.

«J’ai appelé la police et j’ai ramassé quelque chose pour me défendre. Quand la police est arrivée, je suis allée à la porte avec ces couteaux.

“Si je repense, évidemment, j’aurais dû poser les couteaux mais je n’étais pas dans le bon sens. Alors, bien sûr, ils étaient terrifiés – quelqu’un qui est drogué, quelqu’un qui est paranoïaque, avec deux couteaux.

«Ils m’ont donné un coup de pistolet et je pense que vous connaissez le reste. Mais je me souviens être entré au poste de police et me sentir vraiment en sécurité. “Je suis enfermé maintenant. Personne ne peut m’obtenir ». C’est ainsi que mon esprit était à cette époque.

. – .

Il a également profité de sorts avec Wolverhampton Wanders et Birmingham City, avant de jouer au football hors ligue

«Puis, le lendemain matin, on a parlé de moi accusé de tentative de meurtre. Je ne pouvais pas croire ce que j’entendais.

«À aucun moment, je n’allais prendre la vie de quelqu’un. Je les ai appelés parce que j’avais des hallucinations, paranoïaques, terrifiés. »

Cinq mois plus tard, Bent a été condamné à 12 mois de prison avec sursis, à un couvre-feu de deux mois et à 200 heures de travail non rémunéré obligatoire.

L’attaquant est sans drogue depuis quatre ans, père de deux jeunes filles et est retourné à Everton pour offrir de l’aide à toute personne souffrant de problèmes de santé mentale pour l’association caritative «Everton In The Community».

.