Marcus Mariota a un message pour David Carr après la signature de Raiders

Marcus Mariota a un message pour David Carr après que les Raiders de Las Vegas l’ont signé la semaine dernière.

Ce message? Je ne viens pas pour ton travail.

Mariota s’est retrouvé un homme sans pays après que les Titans du Tennessee ont signé une prolongation avec Ryan Tannehill. En conséquence, il a choisi d’accepter l’offre présentée par les Raiders.

Immédiatement, beaucoup ont commencé à se demander si Mariota se préparait à faire à Derek Carr ce que Tannehill lui avait fait l’année dernière.

L’ancienne star de l’Oregon a rapidement mis fin à cette conversation cette semaine.

“D’abord et avant tout, c’est l’équipe de Derek, et je comprends cela”, a déclaré Mariota à KHON-TV Hawaii. “Je comprends cela.”

Mariota n’est pas venu à Las Vegas pour voler le travail de Carr, insiste-t-il, il est venu parce que c’était la meilleure situation pour lui.

«Pour moi, mes priorités en matière d’agence libre étaient de faire partie d’une équipe qui, selon moi, pouvait faire ressortir le meilleur de moi et quoi qu’il arrive, quoi qu’il arrive, je suis prêt», a-t-il déclaré.

“Mais je sais que jouer au poste de quart-arrière partant de la NFL, être à cet endroit n’est pas un travail facile à faire, et je pense qu’en fin de compte, une salle de quart-arrière solide, stable et favorable fait de ce travail un tout beaucoup plus facile. “

L’an dernier, Mariota a lancé sept touchés et deux interceptions avant d’être finalement remplacée par Tannehill.

En relation: Kenyon Martin Jr. prend une décision surprenante de la NBA