Marcus Rashford admet son désir de jouer avec Jadon Sancho et de former un front explosif avec Anthony Martial à Manchester United

Marcus Rashford a fait l’éloge de Jadon Sancho et a admis qu’il aimerait former un front explosif avec Anthony Martial et lui-même à Manchester United la saison prochaine.

Les spéculations ont été nombreuses sur l’avenir de l’ailier du Borussia Dortmund, qui a eu une campagne phénoménale en Bundesliga avec 14 buts et 15 passes décisives en 23 apparitions.

Rashford a admis qu’il souhaitait que United signe son coéquipier international Sancho

Des rapports récents suggèrent que les Red Devils mènent Chelsea dans la course à la signature du joueur de 20 ans, Dortmund étant disposé à se séparer de l’as anglais pour un montant de 110 millions d’euros (97 millions de livres sterling).

S’exprimant sur Instagram Live, Rashford a admis qu’il accueillerait favorablement la signature de Sancho à bras ouverts.

“Ce serait bien, Sancho est un grand joueur et il est comme un joueur de nouvelle génération”, a déclaré le joueur de 22 ans.

«C’est vraiment excitant de le voir devenir le joueur qu’il devient. J’espère que nous pourrons tous jouer ensemble, ce serait bien.

“Il joue de la manchette, il est créatif et imaginatif, ce sont les choses dont vous avez besoin pour être de classe mondiale.”

Pendant ce temps, la légende des Red Devils Rio Ferdinand, qui a remporté six titres à Old Trafford de 2002 à 2014, a exhorté le club à conclure un accord d’été pour Sancho.

Il a déclaré: «Je veux que Jadon aille dans une équipe où il jouera, s’améliorera et obtiendra des trophées.

“Il est lié à United, Chelsea, PSG, mais je pense que United est l’endroit où aller car il est partisan.

«(Marcus) Rashford, (Anthony) Martial, Kane, Sancho, qui intimeraient beaucoup de demi-centres avant qu’un coup de sifflet ne retentisse. Absolument.”

«Bien sûr, il doit le faire. S’il porte les sept (chemise), il doit être là pour les dix prochaines années. C’est ce que cette chemise mérite et exige.

«Il vole et est l’un des meilleurs jeunes enfants du monde en ce moment. C’est un joueur avec un énorme potentiel et il va gagner plus de 100 millions de livres sterling.

“Vous achetez quelqu’un depuis 10 ans dans votre club, c’est de l’argent énorme mais je le prendrais et le risquerais.”

