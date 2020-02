Marcus Rashford avec Jay-Z, le manteau de Floyd Mayweather, un fan endormi, un modèle Instragram strié et plus du Super Bowl

À l’heure actuelle, la plupart du monde sait que les Chiefs de Kansas City ont remporté le Super Bowl dimanche soir avec une victoire de 31-20 contre les 49ers de San Francisco.

Patrick Mahomes est devenu le plus jeune joueur par excellence de l’histoire du Super Bowl à seulement 24 ans après que le quart-arrière a mené les Chiefs à un retour impressionnant en deuxième mi-temps.

Mahomes célèbre avec le trophée Vince Lombardi

Mais vous savez peut-être déjà tout cela. Nous pensions que nous partagerions certaines choses du Super Bowl 54 que vous ignoriez peut-être.

Le ventilateur s’endort au premier trimestre

C’est une chose si la journée a été longue et tard dans le jeu – on vous pardonnera si vous commencez à ressentir de la fatigue.

Mais ce fan était de rigueur lors du premier trimestre du plus grand événement phare de la planète!

Imaginez payer tout cet argent pour vous endormir au Super Bowl!

Le prix moyen d’un billet pour l’événement à Miami était de 7 000 $. Vous devez être un type de riches de niveau supérieur pour dépenser autant d’argent dans une sieste glorifiée. Des scènes incroyables.

Marcus Rashford est copain avec Jay-Z

L’attaquant de Manchester United est blessé depuis quelques semaines avec un problème de dos qui a vu son manager, Ole Gunnar Solksjaer, soumis à un examen minutieux pour avoir joué l’international anglais dans un match de FA Cup malgré le fait qu’il savait qu’il avait un problème.

Il faudra encore quelques semaines avant que Rashford ne soit de retour, mais dans le cadre de son temps libre, il en a profité pour aller regarder le Super Bowl.

Rashford a rencontré Jay-Z à Miami ainsi que Kevin Hart et Meek Mill

On pouvait s’y attendre, il a obtenu d’excellents sièges pour l’événement et a rencontré Jay-Z, ainsi que l’acteur Kevin Hart.

Jay-Z est sans doute le rappeur le plus célèbre et le plus réussi de nos jours, donc c’est compréhensible s’il n’a pas vraiment l’air de savoir qui est Rashford.

Le manteau différent de Floyd Mayweather

Nous savons tous que Floyd Mayweather est un enfer d’un homme riche. Mais c’est assez incroyable, même pour lui.

Le boxeur 50-0 a décidé de porter une veste Louis Vuitton avec déjà des sacs cousus.

Oui, vous avez bien lu. Jetez un oeil à l’homme / sac de marche ci-dessous.

Floyd Mayweather était un sac de marche au Super Bowl, avec ce… manteau? Sac? coûtant environ 5 000 £

Mayweather gagne encore des millions de dollars, donc 5 000 £ est un petit changement pour lui

Selon le site Web de la marque, la veste coûte 4 850 £ et “incarne l’accessomorphose, où les accessoires et les vêtements se fondent en un”.

Mais là où il se situe en termes de franchise de bagages à main, talkSPORT n’est pas sûr.

Le coup de pub du modèle Instagram

Un opportuniste, peut-être en s’inspirant du célèbre casse-croute d’événements sportifs Kinsey Wolanski, a tenté d’augmenter son stock à Miami en se précipitant sur le terrain.

Cela ne s’est pas bien passé, cependant, comme la femme, qui a été révélée plus tard en tant que mannequin Instagram Kelly Kay, a fait de simples mètres avant d’être noyée par des gardes de sécurité et emmenée.

Kelly Kay s’est assurée de flasher avant d’être renvoyée

Kelly Kay a construit tout à fait ce qui suit sur Instagram, qui a sans aucun doute grandi grâce au coup de publicité du Super Bowl

Qui est la belle streaker finale de la Ligue des champions Kinsey Wolanski?

Kay était une femme mystérieuse jusqu’à ce que son amie et collègue mannequin, Colleen McGinniss, révèle son identité.

Kay a 266 000 abonnés sur Instagram, si cela vous intéresse.

