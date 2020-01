Marcus Rashford n’est pas avec l’équipe des Red Devils alors qu’ils quittent le Lowry Hotel pour Anfield

Il semble que Marcus Rashford manquera le choc de Liverpool contre Manchester United Premier League dimanche en raison d’une blessure.

Rashford, l’attaquant de l’Angleterre, a rencontré un problème lors de la défaite en troisième ronde de la FA Cup contre les Wolves lors de la préparation à l’affrontement d’Anfield.

Rashford est sur le point de manquer le match d’aujourd’hui et pourrait faire face à un séjour encore plus long sur la touche

Il était un doute pour le match avec Ole Gunnar Solskjaer, le manager de Manchester United, ne voulant pas exclure complètement Rashford s’il y avait une chance – si petite soit-il – qu’il soit suffisamment en forme pour figurer.

Mais il semble qu’il n’ait pas réussi un test de fitness, car l’équipe United a commencé son voyage à Anfield et Rashford ne fait pas partie de l’équipe itinérante.

Selon le Manchester Evening News, United a séjourné au Lowry à Manchester samedi soir et a quitté l’hôtel juste avant 14 heures dimanche.

Mais Rashford n’était PAS parmi les joueurs se dirigeant vers le Merseyside avec Solskjaer et son équipe d’entraîneurs pour le coup d’envoi à 16h30.

United est la seule équipe à avoir enlevé des points de Premier League au large de Liverpool cette saison et ils espèrent devenir la première équipe à battre les Reds cette saison lors de leur affrontement cet après-midi.

Cependant, sans Rashford, les Red Devils perdent leur plus grande menace d’attaque et une tâche presque impossible devient encore plus difficile.

Une autre motivation pour United vient d’avoir vu Chelsea perdre contre Newcastle samedi soir, car une victoire de l’équipe de Solskjaer à Anfield comblerait l’écart dans les quatre premiers à seulement deux points.

