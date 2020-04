Marcus Rashford surprend deux fans de Manchester United, des joueurs de Premier League pour lever des fonds pour les compétences du NHS, Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic

Une autre semaine s’est écoulée sans football en raison de la pandémie de coronavirus.

Le football en Angleterre a été suspendu indéfiniment avec une date de retour encore incertaine.

Mais il y a encore eu des moments mémorables du monde du sport au cours de la semaine dernière.

Ci-dessous, talkSPORT.com a sélectionné sept des meilleurs…

Jamie Mackie s’entraîne avec sa fille

Sans s’entraîner ou jouer des matchs, les gens se demandent peut-être ce que les footballeurs font de leur temps.

La plupart jouent à des jeux vidéo, font de l’exercice et passent du temps avec leurs proches.

Mais personne n’aurait pu prévoir ce que l’attaquant d’Oxford United Mackie a fait…

Jeudi, le coéquipier de Mackie, John Mousinho, a tweeté une vidéo de l’homme de 34 ans et de sa fille faisant hilarante une interprétation de la séance d’entraînement en quarantaine de Pamela Pupkin dans un clip TikTok.

On voit Mackie s’entraîner en short serré et en gilet avec un bandeau rose – et semble l’adorer!

#PlayersTogether

Les stars de la Premier League se sont associées pour annoncer le lancement de #PlayersTogther, un fonds qui devrait lever des millions de livres pour le National Health Service.

Les joueurs des 20 clubs de haut vol en Angleterre ont tweeté une photo d’une déclaration avec la légende “#PlayersTogether” mercredi soir alors qu’ils annonçaient l’initiative, dirigée par le capitaine de Liverpool Jordan Henderson.

Ils se sont associés à NHS Charities Together (NHSCT) – l’organisation faîtière nationale de plus de 150 organismes de bienfaisance enregistrés du NHS – pour s’assurer qu’ils peuvent «distribuer de l’argent là où il en a le plus besoin».

Fair-play envers Henderson et les autres joueurs de la Premier League.

Compétences de tir de Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba

Ibrahimovic et Pogba restent des amis proches après leur séjour ensemble à Manchester United.

Les deux joueurs sont arrivés à Old Trafford lors du mercato d’été 2016 et ont aidé le club à remporter la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa lors de leurs premières saisons avec le club.

Ibrahimovic, maintenant à l’AC Milan, a défié Pogba pour améliorer son tir de truc au cours du week-end – et certains fans pensent que le Français l’a fait.

Donnez votre avis après avoir regardé la vidéo ci-dessous…

Harry Maguire fournit des colis alimentaires aux personnes âgées de sa ville natale

Cela a été un tourbillon quelques années pour Maguire.

De jouer dans le championnat avec Hull, pour devenir un démarreur régulier d’Angleterre et capitaine de Manchester United.

Et il n’a clairement pas oublié ses racines.

Maguire fournit des colis alimentaires aux personnes âgées dans sa ville natale de Mosborough.

Le jeune homme de 27 ans a approché Herrings Top Shop à Mosborough avec son père avec l’idée d’aider les personnes âgées de 70 ans et plus – ou leurs soignants – dans la région.

Harry Maguire aide les gens de sa ville natale

Il a déclaré: «Je suis très fier de mes racines à Mosborough – c’est là que j’ai grandi et où ma famille vit toujours. Je reviens rendre visite à tout le monde autant que possible.

«Il y a toujours eu un vrai sens de la communauté dans la région qui est plus important que jamais en ce moment. Dans de tels moments, vous pensez beaucoup à vos proches et à ceux qui sont plus âgés.

«Ma famille et moi espérons que cela apportera un petit réconfort aux personnes qui pourraient avoir du mal.»

Freddie Flintoff rejoint talkSPORT

Mercredi, il a été annoncé que la légende du cricket anglais Freddie Flintoff rejoindrait l’équipe Sports Breakfast aux côtés de Laura Woods dès le début de cette semaine.

Freddie sera en ondes tous les lundis, mardis et mercredis avec Laura et le héros écossais Ally McCoist.

“Cela fait des années que j’écoute TalkSPORT et l’équipe est fantastique”, a déclaré Freddie.

«Je suis vraiment impatient de rejoindre la programmation du petit-déjeuner avec les brillantes Laura Woods et Ally McCoist du lundi au mercredi.

“Notre message aux auditeurs est: restez à l’intérieur, restez en sécurité et écoutez talkSPORT.”

Marcus Rashford discutant avec des fans de Manchester United pendant le verrouillage

Rashford a déjà montré sa classe lors de l’épidémie de coronavirus.

L’attaquant de Manchester United, aux côtés de l’association caritative FareShare, a aidé à collecter 20 millions de livres sterling pour fournir de la nourriture aux écoliers.

Le joueur de 21 ans a également accepté, avec le reste de l’équipe United, de faire un don de groupe important aux hôpitaux de Manchester.

Et samedi, Rashford a pris du temps de sa journée pour discuter avec deux fans de Manchester United, un jeune et un supporter âgé, qui étaient tous les deux choqués.

Il a même reconnu le jeune fan!

La gentillesse de Rashford ne connaît pas de limites.

“Comment diable !? Marcus, tu nous as manqué!” @ MarcusRashford donne à deux fans de Manchester United, jeunes et vieux, la surprise parfaite dans notre dernier #TeamTalk!

La connexion entre les fans et leurs héros locaux est quelque chose de spécial. 🙌 pic.twitter.com/wgSiE6LW0b

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 11 avril 2020

L’histoire drôle de Sir Stirling Moss arrêté par un policier

Moss est décédé dimanche après avoir perdu sa bataille à long terme contre la maladie à l’âge de 90 ans.

Bien qu’il n’ait jamais réussi à remporter un championnat du monde, il était tenu en haute estime par ceux du sport automobile.

Et Moss avait aussi le sens de l’humour, alors qu’un expert en F1 et ancien pilote Tony Jardine a révélé une drôle de rencontre avec un policier.

Il a déclaré à talkSPORT: “Il y a une histoire classique de policiers qui arrêtent les gens et disent” qui pensez-vous que vous êtes, Lewis Hamilton? “

RIP à la légende Sterling Moss 🙏

✅ 500+ courses

✅ 200+ victoires

Une bravoure incroyable s’est manifestée à chaque course à une époque dangereuse pour le sport automobile.

L’un des vrais grands. 🏎 pic.twitter.com/vk3rhQaG2u

– talkSPORT (@talkSPORT) 12 avril 2020

“Eh bien, quand il [Moss] est venu à l’hippodrome d’Aintree, il traversait le tunnel de Mersey et a été fait pour excès de vitesse par l’un des policiers de Mersey.

“Le policier s’est penché après et a dit” qui pensez-vous que vous êtes, Stirling Moss? “Et il a dit” bien, je le suis “… mais cela ne lui a pas permis de payer l’amende de 10 £!”

