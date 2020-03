Marcus Smart a confirmé qu’il était déjà guéri de l’infection à coronavirus

Le joueur des Celtics a été l’un des athlètes de la NBA qui ont été testés positifs pour cette maladie | Omar Rawlings / .

Corona Free depuis deux jours. Approuvé par le ministère de la Santé de masse.

Merci pour les pensées et les prières de tout le monde et je fais de même pour tous ceux qui ont été affectés par cela. Restez en sécurité et restez ensemble – à part!

Beaucoup d’amour!

– marcus smart (@ smart_MS3) 30 mars 2020