María Ponsati, l’épouse de José Callejón, exploite contre les personnes âgées qui sautent la quarantaine en raison du coronavirus

Le moment de crise qui génère la coronavirus dans la société, cela conduit à des situations de véritable confusion dans les pays les plus touchés par la pandémie, comme l’Espagne et l’Italie. Bien que la responsabilité soit exigée des gouvernements et de ne pas quitter leur domicile, les individus ne cessent de signaler ceux qui se livrent à des actes non civiques étant donné les circonstances qui nous hantent maintenant. L’un d’eux a été Marta Ponsati, le couple de José Callejón, joueur actuel du Naples et ancien joueur du Real Madrid.

Le couple et leurs deux filles sont détenus à Naples après l’état d’alarme installé en Italie, donné encore plus tôt qu’en Espagne. L’espagnol se reflète dans réseaux sociaux leur incrédulité envers le peuple italien, en particulier avec le secteur plus ancien, l’un des centres les plus à risque pour coronavirus.

«Je trouve ça scandaleux que ma famille et moi, comme tant d’autres familles, restons à la maison sans partir dans une semaine. Mes petites filles ont envie de courir au parc, de bronzer … », raconte Ponsati sur son profil Instagram, avec lequel il a poursuivi sa critique de la société italienne: «Et il se trouve que je sors pour aller au supermarché une demi-heure pour acheter les choses dont nous avons besoin et Je trouve des personnes âgées qui se promènent comme rien. Salut? Nous le faisons pour vous, afin de ne pas effondrer la santé, et vous la passez à travers la doublure?«.

La situation en Italie il est beaucoup plus grave que l’actuel en Espagne. Du passé 9 mars les événements sportifs dans le pays transalpin ont été suspendus en raison de la pandémie. En fait, il n’y a pas quelques joueurs de la compétition italienne qui ont déjà été infectés par le coronavirus ces dernières semaines, bien que pour l’instant aucun n’a été notifié dans le tableau des partenariats, où Ruelle partage sa garde-robe avec deux autres Espagnols Fernando Llorente y Fabián Ruiz.