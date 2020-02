María Sharapova annonce sa retraite du tennis à 32 ans après une épreuve de blessures

Le russe Maria Sharapova, vainqueur de cinq tournois du Grand Chelem et ancien joueur de tennis numéro un mondial, a annoncé sa retraite à 32 ans après une épreuve de blessures.

Sharapova en a assez dit, a renoncé et a suspendu la raquette. Le Russe en a assez de devoir lutter contre les blessures et la réadaptation et la douleur au cours des dernières saisons et, surtout, contre la maladie chronique de son épaule droite. Même dans la dernière édition de l’Open d’Australie, la dernière fois que Maria Sharapova a brandi une raquette, elle a été vue à côté du médecin espagnol, Nacho Muñoz, qu’elle avait embauché dans une tentative presque désespérée pour tenter de prolonger sa carrière. Mais il ne pouvait pas.

Avec le retrait de Maria Sharapova quitte la dernière grande diva de la raquette. L’héritière naturelle de Kournikova, également retraitée pour profiter de sa vie aux côtés d’Enrique Iglesias, est devenue pendant de nombreuses années l’athlète le mieux payé de la planète parce que son image attirait les marques. Il a toujours été fidèle à Nike et a signé son dernier gros contrat avec Evian. Il a sorti sa propre gamme de goodies sous le nom de Sugarpova … tout cela jusqu’au scandale positif de 2016.

La dernière diva du tennis mondial

Le meldonium est apparu pendant La carrière de Mark Maria Sharapova lors de l’Open d’Australie 2016. Depuis lors, il n’a remporté qu’un titre de plus sur les 36 inscrits dans sa liste de médailles et c’était à Tianjin 2017. Le positif, sans aucun doute, avait marqué sa carrière.

Ce positif a été un choc mondial et Maria Sharapova a été forcée de donner une conférence de presse massive à Los Angeles qui a été spéculée sur son retrait. «Je choisirais un endroit qui n’était pas un hôtel avec ces tapis»Il a dit avant de l’annoncer.

Quatre ans plus tard, c’était dans Vogue et Vanity Fair, dans son édition américaine, où la joueuse de tennis russe a déclaré qu’elle partait pour ne jamais revenir par une lettre ouverte. Le tennis va lui manquer.