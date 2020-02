Maria Sharapova annonce sa retraite et révèle un moment qu’elle a connu

À seulement 32 ans et avec cinq tournois du Grand Chelem à son actif, l’ancienne star du tennis n ° 1 mondiale Maria Sharapova a stupéfait le monde et a annoncé mercredi sa retraite du sport.

Cela a été un combat pour Sharapova ces dernières années, en particulier après une suspension de 15 mois pour utilisation d’une substance interdite. Mais c’est un certain nombre de blessures qui l’ont rattrapée, et dans un essai exclusif qu’elle a écrit pour Vogue et Vanity Fair, elle a révélé l’un des moments où elle savait que son corps lui disait qu’il était temps de renoncer à la routine qui est venu avec la compétition à un niveau si élevé:

Écouter cette voix si intimement, anticiper ses moindres flux et reflux, c’est aussi comment j’ai accepté ces signaux finaux lorsqu’ils sont arrivés.

L’un d’eux est venu en août dernier à l’US Open. Derrière des portes closes, trente minutes avant de prendre le terrain, j’ai eu une procédure pour engourdir mon épaule pour terminer le match. Les blessures aux épaules ne sont pas nouvelles pour moi – avec le temps mes tendons se sont effilochés comme une ficelle. J’ai subi plusieurs chirurgies – une fois en 2008; une autre procédure l’année dernière – et a passé d’innombrables mois en physiothérapie. Le simple fait de monter sur le terrain ce jour-là m’a semblé être une victoire finale, alors que bien sûr, cela n’aurait dû être que le premier pas vers la victoire. Je ne partage pas cela pour avoir pitié, mais pour peindre ma nouvelle réalité: mon corps était devenu une distraction.

Sharapova s’est également rendu sur Instagram pour lui dire au revoir:

