Maria Sharapova prend sa retraite après une carrière étrange, réussie et paradoxale

Maria Sharapova se retire du tennis. C’est une phrase discordante, pour deux raisons. D’une part, vous pourriez être pardonné de penser que Sharapova a pris sa retraite il y a cinq ans; de l’autre, vous pourriez être pardonné de penser qu’elle envisageait de poursuivre le dernier acte de sa carrière jusqu’à la chaleur du soleil. Elle n’a pas été un challenger crédible depuis des années, mais la combinaison de sa célébrité (massive, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du tennis) et sa conduite personnelle (apparemment assez forte pour éclairer une petite ville) l’a maintenue dans une sorte de WTA parallèle univers qui ne se croisait qu’occasionnellement avec la vraie chose.

Vous l’avez rarement vue jouer ces dernières années; Si c’était le cas, Serena Williams a été battue 6-1, 6-1 par un match de nuit de l’US Open au stade Arthur Ashe. Ce que vous avez vu à la place était une bulle quantique de contenu qu’elle a elle-même générée. Vidéos d’entraînement publiées sur ses histoires Instagram. D’innombrables citations inspirantes de ses mémoires de 2017 (elle l’a appelé Unstoppable, un titre qui est apparu à la fois ironique et littéralement correct). Camées de commentaires viraux. Déclarations de cuivres à propos de ne jamais abandonner. Plus elle semblait partie, plus il semblait qu’elle n’était jamais partie.

Y a-t-il jamais eu un joueur plus à l’aise dans ce genre de paradoxe que Sharapova? Elle a été une déconnexion à pied à tant de niveaux. Elle a construit une marque à succès stratosphérique comme emblème du glamour du tennis en même temps que son jeu obstiné, lourd et contre-poinçonné pourrait ressembler à une antithèse grognante du style. Plus tard, elle a ajusté sa marque pour refléter davantage les vertus sportives des cols bleus – le travail acharné, la compétitivité, le refus de se rendre – tout en intensifiant simultanément sa propre présentation en tant que citoyenne du monde sophistiquée, une référence dans les expositions d’art et les expositions semaines de la mode. Elle a porté Valentino à la soirée des Oscars de Vanity Fair; elle a joué au tennis ouvrier; elle a vendu des bonbons à Hudson News. Nous sommes tous des créatures de contradiction dans cette vie, mais il est rare de rencontrer un athlète dont le profil est composé à 50% de Princesse Grace de Monaco et à 50% de Green Bay Packers.

Elle a également remporté cinq tournois majeurs et un Grand Chelem en carrière, et pourtant la façon la plus simple d’évaluer sa carrière est en tant que célébrité; il est tentant, c’est-à-dire de définir son héritage en termes d’éclat soutenu avec lequel elle a géré les complexités de sa propre célébrité, en laissant de côté la partie où elle était autrefois l’un des meilleurs joueurs de tennis en vie. C’est une autre contradiction en quelque sorte, et pas vraiment juste. Le jeu de puissance de base de Sharapova n’a peut-être jamais pu résister à l’arrivée d’une génération de joueurs à la fois plus puissants et plus imaginatifs, du moins pas après le début de ses problèmes d’épaule en 2008. (Elle a été décrite comme «stupéfaite» par Petra Kvitova). après avoir été écrasée par Kvitova lors de la finale de Wimbledon en 2011.) Après la suspension controversée de deux ans de 2016 à 2017 pour un test de dépistage positif, elle est revenue un peu plus lentement, et elle n’avait jamais été rapide au départ.

Pourtant, il y a eu un temps – depuis environ 2004, disons, quand elle a remporté Wimbledon pour la première fois, jusqu’à ses victoires sur la chanson du cygne à l’Open de France en 2012 et 2014 – où vous ne pouviez jamais la compter contre quelqu’un d’autre que Serena. Elle était trop têtue, trop intrépide. Elle avait ce genre de grandeur exaspérante de mur de briques; la balle revenait, et revenait, et revenait, et revenait, à chaque fois avec un cri de défi jusqu’à ce que son adversaire fasse finalement une erreur. Elle a frappé non. 1 pour la première fois en 2005 et a continué de figurer par intermittence en tête du classement pour les cinq prochaines années. (Elle est n ° 1 depuis 21 semaines au total, un chiffre qui a déjà été éclipsé par Naomi Osaka et Ashleigh Barty.) Même à son meilleur, cependant, elle semblait toujours à moitié surclassée par les joueurs qu’elle voulait simplement soumettre. Elle avait la composition psychologique d’une étoile alpha et la trousse à outils physique d’un outsider – une autre contradiction. Si vous aimiez le sport comme le ballet, ses matchs étaient souvent très ennuyeux. Si vous aimiez le sport comme psychodrame, ils l’étaient rarement.

Je ne peux pas dire que je vais manquer de la regarder jouer, parce que je ne l’ai pas vu jouer autant depuis l’ère Obama. Et je ne peux pas dire que je vais manquer de l’avoir avec moi, parce que je ne pense pas qu’elle va nulle part. La publication simultanée de son annonce de départ à la retraite dans Vanity Fair et Vogue fait allusion au pouvoir durable de sa renommée. Pourtant, l’homme de 32 ans a eu l’une des carrières les plus fascinantes de la mémoire sportive récente; que nous sommes appelés maintenant à nous souvenir d’elle et à l’apprécier, même si elle est toujours juste devant nous, ne fait que souligner ce fait. Versez-en un pour Maria Sharapova, puis, en même temps, donnez-lui un verre.