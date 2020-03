Mariano a fermé la bouche à tout le monde en 15 secondes

Hier, le Classics Classic a été défini. Celui qui paralyse le monde, Real Madrid – Barcelone dans le Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a repris la tête après sa victoire 2-0.

Le début du match n’était pas le meilleur que l’on puisse attendre. En première mi-temps, le Real Madrid n’a pas créé de chances de trop de danger pour le but de Ter Stegen, qui n’a pas eu à s’arrêter dans les 45 premières minutes.

Cependant, cela a changé dans la deuxième partie. Zidane, sûrement, a parlé avec les joueurs qui ont montré un visage différent. Vinícius déborde non seulement, il génère également des espaces, il n’est pas contrôlé. Madrid commence à générer ce football collectif qui fait que les jeux créent de plus en plus de dangers.

A 60 minutes, Barcelone était déjà contre la toile. Je n’ai plus trouvé le chemin vers la zone blanche parce que le tout-puissant Lionel Messi, n’est pas apparu. En fait, je n’ai même pas remarqué. Le tout-puissant a-t-il joué ou non sa sainteté? C’est un grand joueur, je ne le nie pas, mais dans les matchs importants, comment le petit Argentin le mange.

Marcelo a également fait un bon match. Il a mangé le groupe, généré du gibier, mis la griffe et le cœur. Il a fait un ballon dont Santiago Bernabéu tombe amoureux, qui s’est rendu hier à la performance du Brésilien.

Et qu’en est-il de Mariano. Il a fallu 15 secondes pour entrer et terminer le match avec son but. Et soyez prudent car nous critiquons beaucoup, moi parmi eux, que Zidane n’a pas convoqué Luka Jovic et préfère le Dominicain Hipano, mais il a fermé la bouche à tout le monde. Il a mis le masque et est devenu le joueur qui a défini le jeu, qui a mis le couvercle sur le jeu.

Le Real Madrid a gagné dans la Classique et les fans sont finalement revenus pour profiter d’un match de leur équipe dans leur domaine.