Mario Regueiro, l’ancien footballeur heureux de travailler dans un magasin de jouets après avoir surmonté une dépression

L’Uruguayen Mario Regueiro, ancien Racing de Santander, Valence et MurcieIl a été surpris dans une interview en disant qu’il travaille maintenant avec sa femme dans un magasin de jouets à Montevideo. Grâce à son emploi actuel, l’attaquant a pu prendre de l’avance après avoir souffert d’une grave dépression.

Regueiro a vu comment deux de ses neveux ont été tués lors d’un ajustement de compte qui a eu lieu en 2011. Deux ans plus tard, une de ses nièces est décédée dans un accident de la circulation qui a provoqué le suicide de sa sœur. C’est alors que la charrúa a dû laisser le football de côté pour se remettre entre les mains de spécialistes.

«Quand je suis entré dans la dépression, je ne m’en rendais pas compte. Une fois que je pourrais déjà l’assimiler j’étais malade. Je n’avais pas envie de sortir dans la rue, je voulais m’enfermer, me jeter au lit et ne pas voir ma femme ou mes enfants. Pour moi, ce n’était pas si difficile, car, mais ceux qui m’entouraient en ont souffert », a-t-il déclaré. Mario Regueiro dans le journal Olé.

Mario Regueiro a joué à Racing, Valence, Murcie et Aris avant de retourner en Amérique du Sud

“Je voulais que mes enfants me voient fermer ma scène de football sur un terrain et non dans une clinique. Au moment où j’ai été libéré pour moi c’était une bataille gagnée», A déclaré le joueur qui, après un bref passage à travers la Grèce, a traversé l’Argentine et l’Uruguay, où il finirait par accrocher ses bottes.

Concernant son nouveau travail de personne à charge dans un magasin de jouets, Mario Regueiro a commenté: «Ce fut la meilleure décision que j’ai pu prendre. Cela m’a aidé à avancer. Gardez la tête occupée. J’avais besoin de tuer le temps et de ne pas rester à la maison. Je suis passé de coups de pied à des balles pour les emballer en cadeau“

“Au début, je n’étais pas convaincu par le fait d’emballer des jouets. Imaginez, il enveloppait un ballon de football et ce qui ressemblait le moins était un ballon. Aujourd’hui, je peux dire que je m’amuse avec la vie que j’ai. Je suis très content et ça faisait longtemps que je ne m’étais pas amusé comme ça dans la vie. Je suis dans un grand moment», A-t-il conclu.