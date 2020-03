Marion Reimers de Fox Sports demande de mettre fin au machisme dans le football

Source: Twitter @wera

Marion Reimers Elle est l’une des journalistes les plus reconnues du pays, puisque la membre de Fox sports Il possède une vaste expérience en journalisme sportif. A l’occasion de Journée Internationale de la Femme, le Mexicain a demandé la fin du machisme dans le football.

“Nous devons travailler tous les jours pour combattre l’ignorance, je pense que tous les hommes doivent commencer à écouter plus et à générer moins de jugements. Je pense que les femmes doivent aussi générer des réseaux de solidarité et de sororité“, A expliqué le journaliste dans une interview à Comme le Mexique

VOIR PLUS: PHOTOS Yanet García révèle son arrière-garde avec une robe transparente

D’un autre côté Reimers fait remarquer que le Journée Internationale de la Femme C’est une date nécessaire dans le monde d’aujourd’hui. “Nous devons être plus visibles chaque jour, car ces revendications ne sont pas traitées, je pense qu’il y a de plus en plus de voix qui devraient être ajoutées à partir d’un lieu d’empathie, d’un lieu de compréhension et surtout, d’un lieu de combat à l’ignorance“Il a ajouté Marion.

100 plats qui disent:

Si une femme avance, aucun homme ne revient.

– Reimers (@LaReimers) 28 octobre 2019

Il faut se rappeler que Marion Reimers Elle est l’une des journalistes qui soutient le plus le féminisme, d’autre part dans le domaine professionnel, est la première femme à raconter une finale de UEFA Champions League