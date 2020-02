Mark Cuban a éclaté de rage suite à une décision arbitrale dans le match entre les Mavericks et les Hawks

Le propriétaire des Mavericks était très mécontent du travail des arbitres à Atlanta | Joe Robbins / .

Les arbitres ont de mauvais jeux. Les équipages ont de mauvais matchs. Mais ce n’est pas un problème de jeu unique. C’est la même merde qui dure depuis 20 ans. Embauchez d’anciens arbitres qui pensent savoir embaucher, former et gérer. Effectuer 2 ans plus tard, ils ne peuvent pas. Répétez https://t.co/GPqvvWSpuT

– Mark Cuban (@mcuban) 23 février 2020