Mark Cuban explique comment la NBA pourrait “absolument” pousser la saison de reprise en été

Bien que Mark Cuban ait été aussi choqué que tous les autres fans de sport lorsqu’il a appris que la NBA suspendait sa saison indéfiniment en raison de l’épidémie de coronavirus, le propriétaire des Dallas Mavericks a déclaré jeudi qu’il pensait que la saison pourrait reprendre à un moment donné cet été.

Cubain – dont la réaction à la lecture de la suspension sur son téléphone a été captée par la caméra – a déclaré jeudi matin sur ESPN sur Get Up qu’il pouvait “absolument” voir la saison de la NBA se terminer à la mi-août plutôt qu’à la mi-juin.

La NBA a suspendu sa saison mercredi soir après que la star de l’Utah Jazz Rudy Gobert aurait été testée positive pour COVID-19, une souche du coronavirus. L’Organisation mondiale de la santé a également déclaré qu’il s’agissait d’une pandémie mercredi.

Cuban a partagé ses réflexions sur la suspension et son impact potentiel sur Get Up:

«Espérons que ce virus suivra son cours au cours des 60 prochains jours environ, puis à ce moment-là, nous pourrons commencer à nous renseigner sur la façon dont la NBA joue à des jeux, à quoi ressemble notre calendrier, comment pourrions-nous progresser à partir de là?

“Espérons que les petites entreprises et nos partenaires, ainsi que la communauté elle-même, sont suffisamment forts et n’ont pas été suffisamment touchés pour que les choses puissent continuer, du moins un peu normalement. Sinon, nous chercherons des moyens de soutenir la communauté. Lorsque vous avez quelque chose de si unique, vous devez vraiment être agile et faire attention parce que nous n’avons jamais été ici auparavant. “

Rachel Nichols d’ESPN a fait un suivi sur la fenêtre hypothétique de 60 jours de Cuba, lui demandant s’il pensait de manière réaliste que la saison pourrait se poursuivre cet été et se terminer à la mi-août.

Il a dit oui, «absolument» et a expliqué pourquoi il pensait que cela fonctionnerait avec la programmation et les partenaires de diffusion de la ligue:

«Parce qu’il n’y a pas beaucoup de compétition – il n’y a que du baseball en saison régulière – je ne pense pas nécessairement avant août, mais je peux facilement nous voir jouer les sept à dix derniers matchs de la saison régulière pour remettre tout le monde sur la bonne voie et puis aller directement dans les séries éliminatoires et aller en juillet, sinon août. “

Les équipes de la NBA ont environ deux fois plus de matchs de saison régulière à l’horaire.

À la suite de l’annonce de la suspension de la saison mercredi soir, Cuba a également discuté de la façon dont l’arrêt des jeux pourrait avoir un impact négatif sur les employés, en particulier ceux qui travaillent à l’heure. Après la victoire des Mavericks sur les Denver Nuggets, il a dit qu’il travaillait pour trouver un moyen de soutenir financièrement les personnes qui ne pourraient pas venir travailler.

Cubain a expliqué dans Get Up que l’équipe met en place un programme pour «payer nos employés horaires comme s’ils travaillaient», ce qui aurait été les quatre prochains matchs à domicile.

.