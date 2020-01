Mark Cuban Once Crashed the NBA’s Party. Maintenant, il l’héberge.

Luka Doncic n’était pas encore né lorsque la société de streaming en ligne de Mark Cuban, Broadcast.com, a fait son introduction en bourse en juillet 1998, un accord qui a grimpé de près de 250% le premier jour de ses transactions, même si l’entreprise avait perdu des millions pendant des années. . (Tout comme les procès d’impeachment et les chouchous, tout ce qui est ancien est à nouveau nouveau.) Et Doncic n’était qu’un bébé en avril 1999, lorsque Cuban a vendu cette même entreprise à Yahoo pour 5,7 milliards de dollars en actions et a pratiquement dominé le marché des dot-com. Donc, quand je demande à Doncic, 20 ans, s’il se souvient de la première fois qu’il a entendu parler de Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks de 61 ans, il est logique que la réponse du jeune meneur slovène soit au mieux tangentielle à la technologie cubaine des années 90. trajectoire et même à la NBA. “Probablement à cause de Shark Tank”, explique Doncic. Pour l’avenir de la franchise, les origines de la propriété pourraient aussi bien être de l’histoire ancienne.

Il n’est pas seul. “Eh bien, je savais qu’il était un fan de sport”, a déclaré l’attaquant Maxi Kleber, que les Mavericks ont signé en 2017 en tant que joueur autonome hors d’Allemagne. “Il aime le basket-ball, évidemment, et c’est un gars très intelligent.” Le reste de la perception que Kleber a de son nouveau patron, cependant, vient de la télévision en réseau. “Je savais qu’il était un entrepreneur”, ajoute Kleber. “J’ai vu Shark Tank à la télévision.”

La part de Cuba dans cet accord de 1999 avec Yahoo était dans les 10 chiffres, ce qui signifie qu’il était soudainement positionné pour répondre à cette question brûlante connue des rêveurs du monde entier: que feriez-vous si vous aviez un milliard de dollars? Dans son cas, la réponse était triple: acheter un manoir (près de 24 000 pieds carrés), un jet Gulfstream V (en ligne), et une équipe de la NBA (les Mavs des caves). Et le moment choisi par Cubain était fortuit: peu de temps après avoir encaissé tout ce stock de Yahoo, il a chuté de moitié par rapport à ses sommets de la bulle Internet.

Ce sont les types d’événements de vie improbables qui qualifient une personne comme Cubaine pour devenir l’un des requins titulaires du hit ABC reality / game show, un concert qui implique beaucoup de se pencher en arrière sur une chaise Eames blanche et de paraître convenablement sceptique en tant qu’humain. à la fois arnaque et sincère pitch leurs entreprises en démarrage. Son implication même dans le spectacle est d’un morceau avec son parcours de vie personnel: du gonzo au gardien, du ravageur au sage, d’un gars de 20 ans avec un solde de 0 $ et des créanciers l’appelant à toutes les heures à un multimilliardaire avec une hanche totale remplacement de négociation à partir d’un trône moderne du milieu du siècle.

Un jour de semaine en octobre, quelques heures avant que Dallas accueille son premier match de présaison à domicile de l’année, Cuban est assis sur un canapé en cuir sombre au sein de l’American Airlines Center, à l’intérieur de ce que son assistant appelle sa «suite de bunker», et un espace privé caverneux à quelques pas de la cour des Mavericks. Des martini bleus et des verres à vin bordent un mur, une énorme télévision en prend un autre et des étuis carrés clairs contenant des ballons de basket d’autrefois – signés par Michael Jordan et Julius Erving – sont empilés contre les autres. Je garde Cubain, qui porte l’athlétisme par équipe bleu et gris, de sa routine de jeu préférée de jouer quelques cerceaux de ramassage l’après-midi, une routine qui a payé. Au lieu de cela, il se remémore une des façons dont lui et ses copains avaient l’habitude de revenir en arrière quand ils avaient la vingtaine et vivaient à six profondeurs dans un appartement de trois chambres à Dallas.

Au coin de cet endroit, dit Cuban, il y avait une épicerie Tom Thumb avec une affaire de tueur. “Ils auraient ces paquets de poulet, je n’oublierai jamais”, dit-il, “où ils avaient deux ailes de poulet et deux grosses pommes de terre frites, non?” (Cubain dit “non?” Beaucoup, comme un ensoleillé, le vendeur inverse Walter Sobchak, un rouleau compresseur avec un sourire désarmant.) «Et ils sont passés de 4,99 $ à 29 dollars à minuit. Et nous irions acheter un paquet, non? “Son calcul budgétaire a très légèrement changé depuis lors. Lorsqu’il a acheté les Mavericks à Ross Perot Jr. il y a deux décennies pour 285 millions de dollars, par exemple, il admet qu’il a probablement payé trop cher. Mais qui compte, non?

Lorsque Cuban a acheté les Mavericks il y a 20 ans, il était un gars riche et décalé, sûr de lui, qui incarnait les principes du nom de la franchise, comme si l’enfant de Blank Check a grandi pour devenir Ted Turner avec une coupe de cheveux de Noël Lloyd et une garde-robe terrible . Mais alors qu’il cherchait une fois à abattre les portes et à retirer le tapis de sous la ligue, il est maintenant propriétaire de la putain de place. Il a remporté un titre et a élevé certains des talents les plus excitants de la NBA au fil des ans, mais il a également laissé tomber le ballon, s’excusant en pleurant en 2018 pour avoir négligé le harcèlement sexuel systémique au sein de son organisation. Il a évité l’anonymat le plus typique de la propriété pour se plaindre de ses succès et frapper ses adversaires – généralement, les arbitres – mais il a également été personnellement appelé pour ses propres décisions, comme le commerce de la saison dernière pour Kristaps Porzingis, un joueur qui avait été récemment accusé d’agression sexuelle, mais jamais inculpé.

«À bien des égards», écrivait Newsday à propos de Cubain en février 2001, «il redéfinit le rôle d’un propriétaire de la NBA. Tout le monde n’est pas content de cela. »Cette évaluation était correcte sur les deux points, et peut-être même un euphémisme. Au cours des 20 années qui ont suivi l’achat de l’équipe, Cuban a repoussé les limites de la NBA sur tout, du décorum aux statistiques, en ouvrant la bouche tout en exécutant les chiffres, servant à la fois de bouffon de son château et de roi. Cette saison, alors que les Mavericks de Dallas ont pris un départ irrésistible, portés par le jeu joyeux de la sensation de deuxième année Luka Doncic, Cuban préside à nouveau une franchise avec une pertinence légitime et des espoirs de titre dans un avenir proche. Pendant des années, Cuban a changé la donne en faisant tout ce qui était en son pouvoir pour le gagner, et il ne semble pas vouloir reculer de si tôt.

Les Mavericks étaient en ruine lorsque Cuban a hérité de l’équipe. Dallas n’avait pas participé aux séries éliminatoires depuis une décennie et n’avait jamais atteint la finale. Depuis, les Mavericks ont remporté un championnat (2011), se sont fait virer d’un autre (2006), et n’ont manqué les séries éliminatoires qu’à cinq reprises. Et tandis que Cubain dit qu’il a payé en trop pour la franchise, il a néanmoins récolté un retour ordonné, avec la plus récente estimation Forbes annuelle évaluant l’organisation à 2,3 milliards de dollars, le huitième plus élevé de la ligue. Combiné à ses autres avoirs, qui vont d’une société de production à une quantité impensable d’actions d’Amazon à toutes les diverses entreprises dans lesquelles il achète, à la télévision et autrement – Cubain, tout compte fait, est estimé posséder plus de 4 milliards de dollars d’actifs.

“Jamais dans mes rêves les plus fous”, dit Cubain, “je pensais que je serais aussi riche, jamais. Et honnêtement, vous ne pouviez pas tout dépenser. Je veux dire, je suppose que je pourrais acheter plus d’équipes sportives et tout faire exploser là-bas. »Il a essayé de le faire plus d’une fois, pour être juste, en vain.

Peu de temps après avoir acheté l’équipe, Cuban a également acheté un avion d’équipe doux. Il a installé des lecteurs DVD dans les vestiaires – le summum du luxe à l’époque – et a stocké la maison et les vestiaires en visite avec des serviettes de marque Mavericks extrêmement moelleuses. (Un proto-influenceur, Cuban voulait que ses adversaires volent les serviettes parce que c’était de la publicité gratuite pour les futurs agents libres des autres équipes.) Et il a lancé un gros Jumbotron; embauché une solide équipe d’entraîneurs adjoints dont le seul objectif était le développement des joueurs; consulté des esprits quantitatifs sur la façon de créer et d’analyser des statistiques sur mesure; et rarement blanchi au paiement de la taxe de luxe. Si tout cela semble assez exceptionnel, vu à travers la lentille de la NBA d’aujourd’hui, c’est parce que Cuba est l’exception qui est devenue la règle.

Un article de 2000 dans le Los Angeles Times a noté que les Mavericks employaient deux fois plus d’entraîneurs adjoints que n’importe quelle autre équipe. L’année suivante, le San Francisco Chronicle a déclaré que chaque propriétaire de la NBA «courait et se cachait des paiements supplémentaires» dans le nouveau monde de la taxe de luxe à l’exception de Cuba et de feu Paul Allen, propriétaire des Portland Trail Blazers. Cuban a déclaré à Esquire en 2017 que les Mavericks étaient la première organisation à vraiment investir dans le développement de joueurs à temps plein. “Je me souviens avoir dû expliquer aux médias sportifs que nous avons dépensé plus pour le soutien de nos ordinateurs personnels et de nos logiciels que pour le développement de nos employés les plus importants: nos joueurs”, a alors déclaré Cuban. “Désormais, chaque équipe a une équipe d’entraîneurs de développement des joueurs.”

De même, alors que la NBA est désormais un paradis pour les geeks de statistiques, Cuban a été l’un des premiers à adopter. Il a embauché l’un de ses anciens professeurs de statistique de l’Université de l’Indiana, Wayne Winston, peu de temps après avoir acheté l’équipe en 2000 pour essayer de gagner un avantage. (À titre de comparaison, c’est en 2002 que le Oakland A de baseball a eu la saison qui a inspiré Moneyball, et c’est en 2006 que «Dork Elvis» Daryl Morey, pas encore le Rockets GM, a fondé la Sloan Sports Analytics Conference.) Les Mavericks ont remporté leur titre en 2011, ils avaient un «entraîneur de statistiques» nommé Roland Beech qui siégeait avec l’équipe sur le banc et a remporté une bague de championnat.

Parfois, les plus grandes innovations peuvent sembler les plus petites avec le recul, étant devenues si ancrées dans la vie quotidienne qu’elles sont désormais omniprésentes. Comme le streaming en ligne, ou les athlètes professionnels sur les réseaux sociaux, qui font tous deux partie du tissu social mais étaient des concepts lointains il y a 20 ans. “Je pense que les joueurs deviennent plus à l’aise avec la technologie et portent de plus en plus d’ordinateurs portables”, a prédit Cuban lors d’un chat en direct avec ESPN le Magazine en 2000, “je pense que vous les verrez utiliser Internet pour communiquer avec les fans via e- mail, leurs sites et bien sûr les sites des équipes. »Aujourd’hui, lorsque Cuban parle de ses visions pour l’avenir – de l’IA dans les arènes à l’état du basket-ball universitaire – il convient de noter l’exactitude de tant de ses visions passées du présent.

Cubain a longtemps compris comment créer et partager une personnalité publique accrocheuse, à la fois parmi les fans de basket-ball et les joueurs. “C’est définitivement, comme un nom familier”, dit l’attaquant Dwight Powell. “Le mot autour de la ligue est assez précis, sinon sous-estimé, qu’il est tout au sujet des joueurs, il est tout au sujet de l’équipe.” Et son score Q s’étend loin du terrain: Au cours de la première année de Cuban dans la ligue, il a haussé les sourcils avec un Q&A impertinent dans Penthouse dans lequel il a discuté de ses actes sexuels préférés et aussi, pour une raison quelconque, de Bobby Knight. En 2002, après avoir crié à un fonctionnaire qu’il ne l’embaucherait pas pour gérer un Dairy Queen, Cuban a fait amende honorable à la chaîne de restaurants en s’habillant et en y travaillant pour la journée. Il a participé à Dancing With the Stars, a joué lui-même sur Entourage, Billions et The Simpsons, a investi dans la crypto et l’esport, a dansé sur TikTok et a atteint la célébrité parallèle de Shark Tank.

Le danger d’être un livre aussi ouvert, c’est que tous les chapitres ne parviennent pas à une fin nette et heureuse. Le cubain a parfois laissé son affinité pour la publicité éclipser son bon sens, conduisant à plusieurs moments dignes de grincer des dents. En 2003, par exemple, sa réaction aux comptes de viol prélevés contre les Lakers Kobe Bryant était d’aller sur CNN et de souligner que cela pourrait intéresser la ligue. “C’est malheureux la façon dont tout cela s’est avéré du point de vue des gens”, a-t-il dit alors, “mais, du point de vue commercial, les gens vont être intrigués.” Il a payé près de 3 millions de dollars d’amendes cumulées de la NBA, y compris pour poubelle Kenyon Martin à sa maman. Il a combattu la SEC pendant des années dans un procès pour délit d’initié et a finalement gagné. Les affrontements de Cuba avec la presse locale et nationale remontent aux premiers jours, lorsqu’il a menacé un éditeur de D Magazine pour s’être renseigné sur la fiancée cubaine de l’époque, aujourd’hui épouse. («Savez-vous combien d’argent je dois dépenser pour une assurance enlèvement?», Avait-il déclaré à l’époque, bien qu’il ait heureusement discuté avec Penthouse quelques mois plus tôt de leur vie amoureuse.)

S’il n’y avait pas eu la décennie et plus des Mavericks de gagner – la monnaie permanente dans les sports professionnels – il aurait peut-être été annulé maintenant. Mais malgré tout le comportement volatil et les déclarations imprévisibles de Cuba, son équipe a connu une course remarquablement stable. L’entraîneur-chef Rick Carlisle est à Dallas depuis 2008, un mandat plus long que quiconque sauf pour Gregg Popovich et Erik Spoelstra, et le directeur général Donnie Nelson travaille au front-office depuis l’ère pré-cubaine, lorsque son père, Don, a entraîné le équipe. JJ Barea est venu chez les Mavericks en 2006 – “Je suis son garçon”, dit Barea à propos du propriétaire. Et Dirk Nowitzki, qui est arrivé à Dallas avant Cuban et a vécu le rêve en trempant son nouveau propriétaire peu de temps après leur première rencontre, était le visage et l’âme de 7 pieds de la franchise pour un record NBA de 21 saisons avec une équipe jusqu’à son retraite à la fin de l’année dernière.

Cuban a eu la chance de s’aligner avec Nowitzki, le sixième buteur de tous les temps de la NBA, aussi longtemps qu’il l’a fait, et a déclaré à Esquire que ne jamais l’échanger, même à la mi-août quand beaucoup pensaient qu’il devrait, est l’un de ses plus fiers réalisations. “Nous recevions des appels depuis des années à propos de Dirk”, me dit-il, “et vous dites:” Non, Dirk n’est pas sur la table. Nous n’allons pas échanger Dirk. »» Cubain se remémore d’autres acquisitions potentiellement importantes de Mavericks qui n’ont jamais abouti. Il répétait pour son passage dans Dancing With the Stars quand il a appris que Jerry Buss avait dissuadé Bryant de demander un échange avec les Mavericks en 2007. En 2013, Dallas pensait que Paul Pierce avait un accord à trois, mais le troisième l’équipe l’a torpillé. “Chaque équipe demande à chaque équipe si elle serait disposée à échanger son joueur vedette”, dit-il.

Il y a deux ans, les stars que les Mavericks avaient sous les yeux étaient celles du repêchage de la NBA. Lors d’un podcast avec Julius Erving au début de 2018, Cuban a parlé de combien il appréciait la transparence avec ses joueurs et a donné un exemple. Il était sorti dîner avec certains d’entre eux, a-t-il dit, et avait honnêtement expliqué qu’à ce stade de la saison, “perdre était notre meilleure option”. payer pour obtenir exactement ce qu’il voulait. Grâce à un zag des Kings déconcertants et à un échange le jour du repêchage des Mavericks, le Cubain a décroché Luka Doncic, son deuxième talent unique dans sa vie. Et lors de sa deuxième saison avec les Mavericks, le meneur slovène costaud et à couper le souffle a déjà grimpé au sommet de la ligue. Il est le quatrième meilleur marqueur de la NBA; il est en moyenne juste en deçà d’un triple-double; son pouvoir ne peut être contenu par un simple maillot néon.

Tous les joueurs de l’équipe cubaine ne le connaissent pas comme le type Shark Tank. Il y a aussi ceux qui l’ont longtemps considéré comme le gars des refs-you-suck. «Il était en quelque sorte le gars toujours sur la touche, criant», se souvient le gardien des Mavericks Delon Wright. Porzingis glousse en pensant à Cuba. «J’étais probablement encore en Lettonie», dit-il. “Je me souviens qu’il était le propriétaire de Dallas, et toutes ces histoires, vous savez, incroyables sur ce qu’il faisait différemment – et juste lui parler de trash les arbitres, et ainsi de suite.” Ceci est un plat à emporter précis, et cubain le dirait aussi. À un moment donné, quand je lui demande ce qu’il pense que ses rêves de pipe les plus réalisables et les moins réalisables sont en termes d’amélioration de la NBA, il répond: “L’arbitrage, pour les deux.” En 2017, le syndicat des arbitres s’est plaint que Cuban avait amassé aussi beaucoup d’influence sur leur carrière. Dernièrement, il a fait valoir que les officiels retraités de la NBA qui aident à former la récolte actuelle passent trop de temps à traîner dans la NBA, alors qu’ils devraient vraiment travailler avec des officiels de la Ligue G, les développer comme s’ils étaient des joueurs.

Lorsque Cuban a siégé lors de sa première réunion de propriété il y a deux décennies, il a été surpris par le peu de discours qu’il y avait parmi les costumes dans la pièce, la façon dont tout se sentait, et il a même demandé au commissaire de la NBA, David Stern, s’il était autorisé prendre la parole et poser des questions. (J’imagine que c’est une version plus comique de cela.) Les deux continueraient à être de dignes adversaires; à la mort de Stern ce mois-ci, sa nécrologie du New York Times se terminait par une citation de Cubain, décrivant le propriétaire des Mavericks comme «un antagoniste fréquent de Stern». Depuis que Cuban a acheté les Mavericks, les deux tiers des équipes de la NBA ont changé de mains. «Je suis celui qui parle», dit-il. “Trois premiers.” (Il ne nommera pas les deux autres.) “C’est surréaliste”, dit-il. “Souvent, les gens me demandent des trucs et je me dis:” Pourquoi me demandes-tu? “”

Non pas qu’ils écoutent toujours la réponse. «Je le dis depuis 15, 20 ans», dit-il, «que jouer aux Jeux olympiques est ridicule.» Pour lui, les Jeux représentent de l’argent que la NBA devrait capturer, mais ce n’est pas le cas. Il souhaite que la ligue crée un contenu plus fluide pendant l’intersaison, comme investir dans le tournoi de basket-ball ou le Big 3. «N’est-ce pas?», Dit-il. “Nous devrions avoir du contenu NBA toute l’année, mais c’est au-delà de la définition de la stupidité que nous prenons nos meilleurs joueurs et nous les laissons jouer pour les Jeux olympiques, qui sont un événement commercial.” Dans l’esprit de Cuba, le basket-ball devrait être plus comme le football. “Qu’est-ce qu’un plus grand événement, le football aux Jeux olympiques ou la Coupe du monde de football?”, Demande-t-il. “Pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose?”

Sur le plan national, il adore l’idée que les équipes soient réensemencées de 1 à 16 pour les séries éliminatoires – l’une des nombreuses idées que la ligue a lentement réfléchies – indépendamment de la conférence. Il déteste l’idée d’un tournoi de mi-saison, cependant, une autre proposition qui a fait des progrès dans les mois depuis que nous parlons pendant la pré-saison. “Vous ne savez pas comment aligner vos incitations”, dit-il. «Qu’allez-vous obtenir? Droite? Vous savez, eh bien, les Mavericks préfèrent jouer pour le championnat final, le vrai championnat. Donc, nous n’allons même pas jouer nos meilleurs joueurs. ”

Il pense que le basket-ball de la NCAA, tel qu’il est actuellement configuré, est «prêt à être perturbé». Dans son esprit, «il n’est pas inconcevable que quelqu’un vienne dire au Big Ten ou au Pac-12 ou autre:« Voici 1 milliard de dollars par an , mais vous devez vous séparer de la NCAA », dit-il. “” Et nous organiserons tout, et nous traiterons du contrat de télévision, et vous les gars divisez ce milliard de dollars par an. “” Qui aurait ce genre d’argent? “Ce serait une entreprise de PE qui est entrée, non?” Dit-il, ce qui signifie du capital-investissement.

Il y a plus de propriétaires dans la NBA aujourd’hui avec divers attributs cubains que jamais, montrant à quel point il a déteint sur la ligue. (Il y a aussi plus de cet argent PE doux et sucré.) Il y a Steve Ballmer, avunculaire et en sueur des Clippers, avec ses réactions expressives en marge, et le Marc Lasry des Bucks, qui, comme Cubain l’a déjà fait, s’est habillé et a joué dans le Celebrity All-Star Game. Dan Gilbert de Cleveland écrit des missives émouvantes dans Comic Sans, tandis que Ted Leonsis de Washington blogue. Joe Lacob, des Warriors, est très bien obsédé par l’optimisation, qu’il s’agisse de tirs en 3 points ou de sandwichs au beurre d’arachide et à la gelée. À la fin du spectre, on trouve le Kings ‘Vivek Ranadivé, dont les rêves audacieux de cueillette de cerises ne se sont jamais concrétisés. L’influence explosive et combative du nerd cubain n’est pas seulement dans les suites de possession, elle est partout autour de la NBA, disposée sur chaque table de repas post-match hyperoptimisée organisée par un techno-nutritionniste spécialisé et intégrée dans les bœufs en ligne de plus en plus voyants, même gérés par scène entre les joueurs.

L’année dernière, on a demandé à Cuban lors d’une AMA sur NBA Reddit ce qu’il aimerait pouvoir dire à son auto de 18 ans. Sa réponse fut éclairante et sauvage. “Que les gens vous poseront la même question encore et encore sur ce que vous diriez à l’adolescent”, écrit-il. “Ne vous fâchez pas!” Entre le statut de Cubain de la NBA et son rôle d’investisseur non-BS dans Shark Tank, il est maudit de toujours lui demander comment il est passé du fils d’un garagiste à Pittsburgh au propriétaire d’une équipe de basket-ball pro au Texas.

Comme pour la plupart des histoires à succès, il y a et n’explique pas l’ascension de Cuba. Il a une audace entrepreneuriale comme certaines personnes ont les cheveux bouclés ou une aversion pour la coriandre. Enfant, il ne se contentait pas de faire du porte-à-porte pour vendre des sacs à ordures, il faisait du porte-à-porte pour vendre ce qui était essentiellement un service d’abonnement aux sacs à ordures, pour mieux bloquer les bénéfices récurrents. Au collège de l’Indiana, il ne faisait pas que faire la fête, il a collecté des fonds pour acheter un bar en vendant des parts de l’entreprise à ses pairs. Il était encore mineur à l’époque.

Avant que Cuban ne devienne milliardaire, il n’était qu’un simple millionnaire: en 1990, lorsque Cuban et un partenaire commercial ont vendu une société d’intégration de logiciels de réseau appelée MicroSolutions à une filiale de H&R Block pour 6 millions de dollars, Cuban, qui était au tout début de la trentaine, reçu environ un tiers du produit. Il a rapidement pris sa retraite, a acheté un laissez-passer à vie sur American Airlines, a déménagé à Los Angeles, a tenté d’agir – il a joué un garçon d’honneur sur Walker, Texas Ranger – et a fait un massacre par day-trading des années avant sa frénésie de la fin des années 90. Cette retraite a été de courte durée, et peu de temps après, il était de retour à Dallas, aidant un ami à démarrer une nouvelle entreprise, celle-ci initialement appelée Audionet et plus tard Broadcast.com. (Dans l’émission HBO Silicon Valley, le personnage de Russ Hanneman, odieusement vainqueur, est décrit comme ayant fait sa fortune en «mettant la radio sur Internet putain de mère», comme l’a fait cette entreprise.) La société a été lancée en partie pour que Cuban et son les copains pouvaient écouter les matchs de basket des Hoosiers du Texas.

Après être devenu propriétaire de la NBA, Cuban a rendu son adresse e-mail publique, la mettant même sur le Jumbotron, et a tenu à répondre à tous ceux qui lui avaient envoyé un e-mail. Bien qu’il ne puisse plus suivre un tel volume, il est toujours inexplicablement réactif. Quand je lui ai envoyé un e-mail au hasard un matin de semaine cet été, à 7h42 du matin, il a répondu à 7h46. Plus récemment, il a acheté le domaine «Democracy.com» pour une somme non divulguée à un mec qui lui a envoyé un courriel froid à ce sujet; Cuban a convenu avec son argumentaire de vente qu’une telle URL primo devrait être gardée hors de mains plus néfastes.

Il y a quelques années, Cuba a envisagé de jouer un rôle encore plus important dans la démocratie et de se présenter aux élections présidentielles. Il a déclaré à Harvey Levin de TMZ en 2017 que s’il courait, ce serait probablement en tant que républicain; de toute façon, ce serait une campagne assez idiosyncratique, un mélange de Bloomberg, Justin Amash, le #YangGang et Donald Trump. Mais il ne l’a jamais fait – sa famille a rejeté l’idée, dit-il – et il s’est occupé par d’autres moyens. “Ma vie entière en ce moment”, dit-il, “est les soins de santé, le basket-ball et l’intelligence artificielle.”

Il s’est associé à Andy Slavitt, un ancien architecte d’Obamacare, pour collaborer à la conception d’un nouveau cadre pour le système de santé américain, et commande occasionnellement des études pour comparer des choses comme les coûts des procédures aux États-Unis et au Canada. (Lorsque vous êtes un multimilliardaire et que quelque chose éveille votre intérêt, non seulement vous avez la possibilité de lire à ce sujet, mais vous pouvez payer les autres pour écrire à ce sujet juste pour vous.) Il dit qu’après le service militaire, payer des impôts est «le plus patriotique». chose que vous pouvez faire », et a ajouté que son taux effectif en 2018 était de 28%, même si« j’aurais probablement pu jouer à des jeux »pour le réduire. Mais il veut que l’argent soit utilisé efficacement. “Il n’y a aucune raison pour que Kate paie les soins de santé de Mark Cuban”, dit-il, en me désignant moi-même et lui-même. “Mais c’est ce que signifie” Medicare for All “.”

Lorsque nous parlons, il a récemment tweeté contre Elizabeth Warren, son impôt sur la fortune en particulier, se joignant à d’autres milliardaires éminents. Je lui demande si l’existence de milliardaires représente une sorte d’échec sociétal. «Il y a une certaine injustice», dit-il, «mais c’est une question. Tout est relatif, non? Nous revenons à Elizabeth Warren. A-t-elle une chambre supplémentaire dans sa maison? Pourquoi cette chambre devrait-elle être vide? »Quand il était un yuppie décousu à Dallas« mangeant des sandwichs à la moutarde et au ketchup »avec tous ces colocataires, poursuit-il, une chambre supplémentaire aurait certainement été agréable.

Cubain a tellement d’idées et tant de choses à dire, sur tant de sujets, que lorsqu’il se tait, le silence en dit long. Il est heureux de parler longuement de l’échange de Porzingis – “Vous n’avez qu’une chance de licorne à une licorne”, dit-il à propos du grand homme letton, faisant référence à la langue vernaculaire de la NBA pour un joueur mythique unique en son genre – et à propos de comment avoir un talent transcendant comme Doncic a donné à la franchise la sécurité de base pour gérer les jeunes actifs d’un 7 pieds qui venait de rater une saison avec un ACL déchiré. Mais quand il s’agit du sujet des accusations existantes contre Porzingis, et de tout ce que Dallas savait, Cubain n’a pas grand-chose à ajouter. «Je ne peux rien dire sur quoi que ce soit, mais je ne peux vraiment rien dire», dit-il lorsque je le mentionne. “Tout est entre les mains de la NBA.” Le NYPD a déclaré au New York Times en novembre qu’il n’y avait aucune mise à jour sur l’enquête qu’il avait ouverte en mars.

Il n’y a pas non plus grand-chose de cubain à dire officiellement sur les relations de la NBA avec la Chine. Il a longtemps repoussé le fait de laisser des sociétés chinoises entrer en bourse aux États-Unis, protestant contre le fait qu’elles ne fonctionnent pas avec suffisamment de contrôle pour être en concurrence sur nos marchés boursiers. “Si vous faites des affaires avec la Chine ou si vous souhaitez faire des affaires avec la Chine, vous devez faire attention”, a-t-il averti sur Fox Business fin septembre. Mais c’était avant que le directeur général des Rockets, Daryl Morey, ne lance un incident international avec son soutien aux manifestations à Hong Kong.

“Vous ne m’avez jamais entendu parler des politiques intérieures des pays étrangers”, insiste-t-il. “Si les politiques d’un pays étranger ont un impact sur les Américains, dans ce cas les investisseurs, je n’ai jamais hésité à dire quoi que ce soit.” Personne ne le fait jamais griller à propos de la Turquie, dit-il, malgré le fait que le père du joueur de la NBA Enes Kanter soit jugé; pourquoi la Chine devrait-elle être différente? Dans le passé, Cuba a fortement parlé du droit des joueurs de la NFL à protester, déclarant au Washington Post que “je suis heureux que la NBA n’ait pas de test décisif pour nos joueurs.” Je le lui fais remarquer, lui demandant si le Le manque de discours de la ligue concernant la Chine et Hong Kong pourrait être considéré de cette façon. “C’est tout simplement différent”, insiste-t-il. «L’une concerne vos voisins. Juste une différence de jour comme de nuit. »

Il est peut-être compréhensible que Cubain ne veuille pas bouger le bateau sur les eaux internationales. Et je peux comprendre pourquoi il ne peut pas dire grand-chose sur Porzingis, qui n’a pas été inculpé d’un crime et dont les représentants ont soutenu que les plaintes contre lui étaient de l’extorsion. Mais il est plus difficile d’excuser ce qu’il a – ou n’a pas – à dire sur la réponse de son organisation au rapport inquiétant sur le harcèlement sexuel de Sports Illustrated 2018 ou à une enquête indépendante ultérieure supervisée par la ligue.

Lorsque Cuban a appris par la ligue au cours de sa première année qu’il ne pouvait pas s’asseoir avec le personnel de l’équipement sur le terrain pendant les matchs, il a protesté qu’il se connectait avec ses travailleurs et que «vous ne demanderiez à personne de faire un travail que vous ne ferez pas en tant que propriétaire. »(Il a également comparé l’écoute des joueurs entassés à une réunion de vente.) Et il me raconte une histoire sur l’attention qu’il porte aux subtilités sur le terrain: en 2012, lorsque Vince Carter a joué pour les Mavericks, “Je me souviens m’être assis, en parcourant toutes les données”, dit Cuban, “et en réalisant que Vince a tiré un pourcentage plus élevé à 2 pieds derrière la ligne des 3 points qu’il ne l’a fait juste à la ligne des 3 points, et Dirk la même chose. Et nous avons commencé à le regarder et c’était évident, parce que personne ne vous garde là-bas à l’époque, non? »Tous les terrains d’entraînement des Mavericks ont maintenant une ligne supplémentaire, sur bande, à environ 2 pieds derrière la ligne à 3 points, et pendant les jeux Doncic et Porzingis peuvent souvent être vus en train de prendre et de faire ces tirs extrêmement longs, étalant tout le temps le sol.

En d’autres termes, Cubain est un fier intrus. Il est donc évident qu’il a prétendu être aveuglé par les accusations portées contre des personnes qui occupaient des postes de pouvoir au sein de l’organisation. À un moment de notre conversation, discutant de ses théories sur l’intelligence artificielle et la vie privée, Cubain est confiant, peut-être même un peu suffisant, car il explique qu’il existe deux types d’entreprises: celles qui ont été piratées et celles qui ont été piratées, mais ne le sais tout simplement pas. C’est vrai, mais imaginez si cette même compréhension de l’interaction entre la malveillance et la vulnérabilité structurelle avait été appliquée aux employés de Mavericks.

Je demande ce que l’organisation a fait pour s’améliorer, comme Cuba l’a promis lors de sa tournée d’excuses, et il jaillit que la nouvelle PDG de l’équipe, Cynthia Marshall, “a changé la culture, elle a tout changé au sujet de l’équipe.” Mais quand j’essaie de lui faire expliquer ce que certains des changements ont été, il répète simplement «tout» et ajoute que «les gens aiment travailler ici, c’est le baromètre», une réponse qui semble particulièrement vague venant d’un gars qui trafique généralement dans des détails explicites. Cubain est quelqu’un qui est notoirement insensible aux conneries sur Shark Tank et qui m’explique qu’il ne peut pas regarder les débats démocrates parce que “je connais la différence quand ils vendent juste contre quand ils essaient de fournir une solution.” En collaboration avec la ligue, Cuba a accepté de faire un don à «des organisations qui se sont engagées à soutenir le leadership et le développement des femmes dans l’industrie du sport et à lutter contre la violence domestique». Le montant, 10 millions de dollars, était quatre fois plus élevé que la ligue. lui carrément, et environ un quart de pour cent de sa valeur nette.

“S’il y avait un modèle pour construire un champion”, dit Cuban alors qu’il était assis dans son bunker pendant la pré-saison, “tout le monde l’utiliserait, non? Et il n’y a plus que maintenant? Dix équipes qui ont remporté des championnats au cours des 25 dernières années ou quoi? Donc, vous savez, ce n’est pas facile. »La vérité est en fait plus extrême que cela: il y a eu seulement 11 champions NBA différents au cours des 36 dernières années, remontant à 1984, l’un d’eux étant les Mavericks 2011, près d’une décennie depuis. Cependant, il pourrait y avoir un modèle pour reconstruire les Dallas Mavericks: procurez-vous un grand homme européen, comme Nowitzki ou Doncic, et formez l’équipe autour de lui. “Une fois que nous avons réalisé ce que nous avons avec Luka”, dit Cuban, “nous avons senti que nous n’allions pas être une mauvaise équipe.”

Jusqu’à présent, cette prédiction s’est plutôt bien déroulée. The team’s supporting cast has thrived, from Kleber to the under-the-radar Dorian Finney-Smith to the sweet-shooting Tim Hardaway Jr., who arrived in the Porzingis trade. As for Porzingis, he is averaging 17 points and returned Tuesday after missing 10 games following platelet-rich plasma injections in his sore right knee. And Doncic is a player you plan your day around watching—a guy you will say you saw back when. He has been so good this season that he hasn’t even accelerated the Mavericks’ rebuilding timeline so much as he has obviated it.

Later that night in October in Dallas, before tipoff, I am standing in the American Airlines Center basement hallway, FaceTiming with my family back home, when Cuban, who has been on the court shooting baskets before the game, suddenly appears and sticks his sweaty face in front of my phone, smiling and waving at my confused husband and kids before jogging merrily on. He can be childlike himself: innovative and immature, quirky and curious, and most of the time that’s a good thing, except for the times when it is not. Regardless, it’s a persona that the league itself has come to embrace in many ways, this mix of bullheadedness and whimsy, of authenticity and affectation, of self-involvement and self-promotion.

The AAC’s lease runs through 2031, but Cuban owns 13 acres across the highway, where he might build a new arena one day and frog-leap once again into the future. He talks about how artificial intelligence, one of those three obsessions, could play into a new-age fan experience: “I think using facial recognition will change things,” he tells me. “I think 5G will change things.” Maybe there will be an Alexa in your armrest. “If it’s OK with you,” Cuban says, “we’ll know more about you.” Isn’t that a bad thing? “I think people always choose convenience over privacy,” he says. And speaking in early January at the Consumer Electronics Show in Las Vegas, Cuban remained passionate. “If you don’t know AI,” he told the audience, “you’re the equivalent of somebody in 1999 saying: ‘I’m sure this internet thing will be OK, but I don’t give a shit.” He gave an example of how he has incorporated all of this into his own life.

At home, he said, he has his Alexa set up so that if he asks it about his son Jacob, it responds: “Jacob Cuban is also known as the fart master.” One of the most influential people in the NBA is just a fart-master-programmer at heart. But he has a broader perspective than he once did. In an interview last February at a Goldman Sachs event, Cuban chatted about Doncic, his most prized player, the guy who could bring Dallas deep into the postseason for years to come, the walking, dishing championship template. Like the Mavericks owner, Doncic has three big priorities, although only one overlaps. “He does three things in life,” Cuban said. “Eats, plays basketball, and plays Fortnite. I have to struggle with him to keep those priorities ordered correctly.” Maybe they’ll grow up together.