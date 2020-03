Mark Cuban prend des mesures pour aider à soutenir les entreprises locales pendant la crise

Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a été un excellent exemple de la façon dont les personnes en position de pouvoir peuvent être un pilier dans leur communauté en temps de crise. Immédiatement après le report de la saison NBA en raison de la menace d’une épidémie de coronavirus, Cuban a annoncé qu’il mettrait en place un programme pour garantir que les travailleurs de l’aréna continueraient d’être payés. Plusieurs autres équipes – mais pas toutes – ont depuis annoncé des plans similaires, et certains joueurs – tels que Giannis Antetokounmpo, Kevin Love et Zion Williamson – ont promis de l’argent pour les travailleurs de l’aréna.

La population a la responsabilité de pratiquer l’éloignement social pour aider à freiner l’épidémie, mais les conséquences économiques de la crise sont énormes. Des milliers d’entreprises sont déjà en difficulté, et les experts disent que nous ne sommes qu’au début de l’épidémie aux États-Unis. Certaines entreprises prennent des mesures pour aider à soutenir les petites entreprises qui pourraient être les plus durement touchées dans les semaines à venir, et Cuban s’est joint à eux après avoir vu une initiative sur Twitter.

Civic Science a annoncé que pour la semaine prochaine, toutes les dépenses de ses employés pour les achats de déjeuner et de café auprès des entreprises locales seraient remboursées. Cubain a tweeté qu’il aimait l’idée, puis a partagé qu’il ferait de même pour les employés de Mavericks et les personnes travaillant pour ses autres sociétés (ce qui est une très longue liste).

