Marquer la guerre éternelle de Cuba avec les officiels de la NBA

Mark Cuban connaît les règles. “Le [NBA’s] la politique consiste à infliger une amende à quiconque critique l’arbitrage », a-t-il déclaré en 2000. C’était sa première année en tant que propriétaire des Mavericks, et le Cubain avait reçu ses deux premières amendes de la NBA pour avoir discuté avec des arbitres. «Je le savais avant de dire quoi que ce soit. Mais cela ne résout toujours pas le problème. “

Si vous demandez à Cuba, la question n’a toujours pas été réglée, 20 ans et plus de 2 millions de dollars d’amendes plus tard. Le 22 février, il s’est déchaîné sur Twitter après la défaite de Dallas contre Atlanta, 111-107, réprimandant ses cibles habituelles à rayures noires et blanches. Le Cubain était furieux après un mauvais appel de gardien de but qui a mal tourné: John Collins a marqué sur un retrait après la tentative de lay-up de Trae Young; l’équipage a appelé le gardien de but sur Delon Wright, puis a annulé l’appel; ils ont qualifié le coup de sifflet par inadvertance et ont jugé le retrait de Collins légitime.

Cuba a envoyé un barrage de tweets, y compris une condamnation du pipeline d’arbitres:

Les arbitres ont de mauvais jeux. Les équipages ont de mauvais matchs. Mais ce n’est pas un problème de jeu unique. C’est la même merde qui dure depuis 20 ans. Embauchez d’anciens arbitres qui pensent savoir embaucher, former et gérer. Réalisez 2 ans plus tard qu’ils ne peuvent pas. Répétez https://t.co/GPqvvWSpuT

– Mark Cuban (@mcuban) 23 février 2020

Vendredi, la NBA a finalement lâché le marteau sur Cuba – encore une fois. La ligue a infligé une amende de 500 000 $ au propriétaire des Mavericks pour ses commentaires et a refusé la pétition des Mavericks de rejouer les dernières secondes de ce match, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Cette explosion n’est pas nouvelle. Alors que Cuban a été relativement calme depuis qu’il a donné 10 millions de dollars en 2018 à une œuvre de bienfaisance à la suite d’une enquête de la ligue qui a révélé plusieurs cas d’inconduite sexuelle au sein de l’organisation Mavericks au cours des 20 dernières années, Cuban a été en charge (bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’une amende, les deux parties ont convenu de le don étant donné que la NBA aurait été autorisée à lui infliger une amende maximale de 2,5 millions de dollars seulement), ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne revienne à renforcer les officiels. Les 20 ans de Cuba en tant que propriétaire des Mavericks sont denses avec de tels débordements. Cette première amende de novembre 2000 a été suivie de deux autres, toutes réparties sur huit jours. Cubain a toujours été un fan obsessionnel d’une plate-forme et d’un compte bancaire, et sa guerre avec la ligue entre maintenant dans sa troisième décennie. Voici quelques faits saillants – classés en catégories de diverses audaces – de la longue guerre de Cuba contre les arbitres de la NBA:

Dire sa vérité

4 janvier 2001: 250 000 $

Lors du premier anniversaire de l’achat par les Cubains des Mavs, il a reçu la plus grosse amende pour un individu de l’histoire de la NBA. Nous avons appris qui il était au cours de cette première année: une greffe exubérante du Texas qui portait un jean bleu au lieu de costumes et qui avait les mains plus sales que quiconque ne lui avait jamais demandé. Un pionnier pour les propriétaires de bro tech à venir. Au bout d’un an, Cuba avait déjà amassé quatre amendes, totalisant 295 000 $.

Il était propriétaire de l’endroit et il le savait: Cubain s’était précipité à plusieurs reprises sur le terrain pour crier sur les officiels, tourner en rond pour célébrer, embrasser ses joueurs (qu’il considérait comme des amis) et encore plus pour crier sur les officiels. Après être tombé aux Pistons début janvier 2001, Cubain a ordonné aux employés de l’aréna de rejouer une possession spécifique sur le Jumbotron – il pensait que les arbitres avaient raté un appel de gardien de but – et de geler le cadre pour les photographes sur le terrain, qu’il a encouragé à prendre. des photos. (Fait amusant: la ligue a institué une rediffusion instantanée deux saisons plus tard.)

“Les arbitres étaient pitoyables ce soir et je m’en fiche si je reçois une amende”, a déclaré Cuban après l’explosion du Jumbotron. Il a inversé sa position quelques semaines plus tard. «J’ai pris la mauvaise approche; Je suis le premier à l’admettre. ” (Chronologiquement faux, car la ligue a déjà dit qu’il avait tort en le giflant avec une amende de 250 000 $.)

10 mai 2006: 200 000 $

John Updike a écrit dans ses mémoires que «l’écriture, en éclairant le monde – en le codifiant, en le déformant, en le sublimant, en le verbalisant – s’approche du blasphème». Cubain a un blog personnel appelé Blog Maverick: The Mark Cuban Weblog. Pour lui, écrire sur les arbitres de la NBA – en codifiant, déformant, embellissant, verbalisant à quel point il pense qu’ils sont horribles – expose le blasphème. Le 7 mai 2006, Cuban a publié un article intitulé «Comment améliorer les officiels des éliminatoires de la NBA». Il a suggéré à la ligue de classer ses officiels et de les classer afin de déterminer qui pourra participer aux éliminatoires. J’ai aimé le kicker: “Rien de moins nous trompe tous.” Classique, scelle le point, reste avec vous.

Il a été condamné à une amende de 100 000 $ pour le poste et à 100 000 $ le même jour pour s’être plaint lors d’un match des Spurs. Mais cela ne l’a pas empêché de publier un autre blog en réponse à l’amende, celui-ci titrait “Je suis un pleurnichard.” Il détaille comment il a pleurniché tout au long de sa vie pour changer les choses en mieux. Voici une pépite: «Quand j’étais [in] au lycée, je pleurnichais de ne pas pouvoir suivre des cours de commerce lorsque j’étais junior (ils n’étaient accessibles qu’aux seniors), j’ai donc pris des cours à l’Université de Pittsburgh. » On dirait le genre de gars qui répond à la question “Quelle est votre plus grande faiblesse?” dans un entretien d’embauche avec, “Je me soucie trop,” ou, “Je travaille trop dur.”

Puis-je faire ça sur moi pendant une minute? J’ai parcouru des centaines de messages sur Blog Maverick: The Mark Cuban Weblog pour trouver celui qui a reçu une amende cubaine. (Blog Maverick n’est pas compatible avec Google. Les commentaires sont également désactivés.) Voici quelques faits saillants sur le long chemin vers sa diatribe 2006:

“Victoire perdue par les officiels…”, où Cubain suit le record de victoires des Mavericks par chaque officiel.

«An NBA Fun Fact», où Cubain indique le nombre de compositions différentes que chaque équipe a utilisées. J’espérais une histoire de Wilt Chamberlain ou quelque chose, mais peu importe. Analytique.

“Voici une surprise pour vous …”, où Cubain dit qu’il a voté deux fois pour George W. Bush.

“C’est mon blog, alors qu’est-ce que …”, où cubain écrit: “L’une des belles choses d’avoir un blog, c’est juste que c’est mon blog.”

“J’ai oublié comment écrire!”, Ce que j’ai trouvé assez facile à comprendre: “J’ai réalisé qu’en réalité, écrire chaque lettre dans le cadre d’un mot complet était en fait difficile.”

Cubain a mis à jour le blog pour la dernière fois en juillet 2019.

21 février 2018: 600 000 $

Sur le podcast de Julius Erving, House Call With Dr. J, Cuban a déclaré que les Mavericks étaient en train de tanker. Ou qu’il leur avait demandé.

«Je ne suis probablement pas censé dire cela, mais, comme, je viens de dîner avec un groupe de nos gars l’autre soir, et nous y sommes, vous savez, nous ne nous disputions pas pour les séries éliminatoires. Je me disais: «Regardez, perdre est notre meilleure option. [Commissioner] Adam [Silver] détesterait entendre ça, mais au moins je me suis assis et je leur ai expliqué. Et j’ai expliqué ce que nos plans allaient être cet été, que nous n’allons pas refaire le plein. C’était, comme, un tank d’un an et demi, et c’était trop brutal pour moi. Mais étant transparent, je pense que c’est la clé pour être un peu propriétaire des joueurs et avoir de la stabilité. “

Quelques points à noter ici:

Si vous devez faire précéder quelque chose de «Je ne suis probablement pas censé dire cela», ne le dites pas.

Dirk Nowitzki, la raison pour laquelle Cubain a une bague, a essayé de sauver la face: “Vous ne voulez pas vraiment une culture ici qui abandonne et arrête et ne joue pas dur”, a-t-il déclaré. “Je pense que cela donne juste le mauvais ton pour l’avenir.”

La NBA a également foiré, car cela n’a pas bien fait à Cuban l’année précédente, quand il a essentiellement dit la même chose au Dan Patrick Show:

16 juillet 2019: 50000 $

Cette fois, Cuban a été condamné à une amende pour avoir divulgué des informations lors d’une réunion du Conseil des gouverneurs. (Vous voulez parler de la portée — parlons de la façon dont il trouvait encore de nouvelles façons de créer des ennuis pendant 19 ans dans le jeu.) Au cours de la réunion, le propriétaire des Kings, Vivek Ranadivé, est devenu suspect que quelqu’un à l’intérieur de la pièce fournisse des informations à un journaliste . Les propriétaires discutaient d’un changement de règle – l’opportunité de mettre en place des défis de coaching.

Ranadivé a exprimé sa préoccupation. Cubain est venu propre sans hésitation. Cette disposition à admettre qu’il est derrière certaines formes de chaos semble être quelque chose que Cubain aime. Tout cela était incroyablement méta: les sources d’ESPN leur ont dit que Cuban avait été condamné à une amende parce qu’il était la source d’un journaliste.

Amendes liées à la chaleur du moment

16 février 2001: 10 000 $ et une suspension de deux matchs

Il y a des couches à ce qui s’est passé après le match des Mavs-Cavs le 15 février 2001. Cubain a finalement été condamné à une amende pour avoir couru sur le terrain afin de rompre un combat entre des joueurs des Mavs et des Cavaliers. Ils se battaient parce que Wesley Person de Cleveland avait renversé Gary Trent. La personne a renversé Trent parce que Trent a tiré le ballon avec 3,3 secondes à jouer dans un match déjà décidé. (Le score final était de 102-81, Dallas.) Trent a tiré le ballon dans un match déjà décidé parce que les fans de Reunion Arena recevraient des coupons pour des chalupas à 99 cents si les Mav atteignaient 100 points.

“C’est plus grand que des chalupas”, a déclaré Person, quatre mots qui ont été de loin la plus grande contribution qu’il a apportée à l’histoire de la NBA. «Leur entraîneur a appelé un jeu avec 10 secondes à jouer dans un match de 20 points. C’est un manque de respect. ”

Cubain continuerait à avoir une histoire hilarante de se mêler à ses joueurs, donc le fait qu’il ait essayé de les défendre dans un combat n’est pas si surprenant. (Il a toujours essayé d’être la version propriétaire d’un entraîneur de joueurs – la nuit avant d’acheter la franchise, Cuban a approché Dirk et Steve Nash dans une boîte de nuit à Dallas, et lui a demandé s’il pouvait leur acheter des boissons. Aucun d’eux n’avait la moindre idée de qui il Cubain a raconté l’histoire en 2017: «[Nowitzki] a dit: “Non, ça va.” Nash roula des yeux et ils s’éloignèrent. Ensuite, ils m’ont vu le lendemain et tout le monde s’est dit: “Qui est ce mec?” “)

13 avril 2001: 100 000 $

Cubain a fait un geste d’étouffement aux arbitres après une défaite contre les Suns. Type de dérivé.

16 janvier 2009: 25 000 $

Encore une autre histoire criante; cette fois, les obscénités étaient dirigées contre J.R.Smith. Dans un match contre les Nuggets, le Cubain s’est précipité sur le sol à la mi-temps pour accuser Smith d’avoir jeté un coude en direction d’Antoine Wright. Cuban a également dirigé des discussions trash dans la direction des arbitres et a ensuite demandé à la NBA de suspendre Smith. La ligue a plutôt infligé une amende à Cuba. Les événements ont inspiré un autre article de blog, «Moi et JR Smith:»

“La NBA me dit qu’un technicien aurait dû être appelé pour vous avoir lancé le coude”, a écrit Cuban, “et que je devrais payer une amende de 25 000 dollars parce que les propriétaires ne sont pas censés se fâcher. Déjà.”

Il l’a signé «bff m» pour les meilleurs amis pour toujours, Mark.

Snarky… mais moyennement chaud

8 janvier 2002: 500 000 $

Cuba a été exaspéré par les officiels après la perte des Mavs face aux Spurs. Il pensait que plusieurs appels avaient été bâclés, y compris plusieurs violations de voyage manquées par Tim Duncan. Après le match, Cuban a déclaré qu’Ed Rush, le responsable principal, «aurait pu être un excellent arbitre, mais je ne l’engagerais pas pour gérer un Dairy Queen. Son intérêt n’est pas dans l’intégrité du jeu ou l’amélioration de l’arbitrage. »

L’amende de 500 000 $ était la plus importante pour une personne seule à l’époque. (Cubain a battu son propre record de l’année précédente; il continuerait de le battre à nouveau.) Il était propriétaire depuis deux ans et était déjà le critique le plus bruyant des arbitres de la NBA. Cubain est un mélange de roi fou dérangé et de frère technologique, imitant l’autorité des anciens dirigeants et l’innovation de la Silicon Valley, et tirant le meilleur de chacun: il a embauché un “expert en statistiques” cette saison pour suivre les résultats d’arbitres spécifiques. Comme mentionné ci-dessus, il écrirait de nombreux blogs à ce sujet. “Je ne peux pas vous dire comment je fais”, a déclaré Cuban. «J’ai quelqu’un en qui j’ai confiance et je lui paie beaucoup d’argent.»

Infractions relativement innocentes

18 janvier 2014: 100 000 $

Cela ressemble à votre amende cubaine de tous les jours: 100 000 $ pénalisés pour «avoir affronté les officiels du jeu sur le terrain après la fin du jeu et avoir utilisé un langage inapproprié». Mais celle-ci était une blague que Cubain jouait sur le commissaire David Stern – quelque chose que vous pouvez faire lorsque votre valeur nette dépasse 4 milliards de dollars. Stern démissionnait en février. Pour l’expulser, Cuban a déclaré aux journalistes qu’il allait tirer une dernière amende. «Nous en parlons tout le temps. Je vais avoir une dernière amende avant son départ. “

“Je sais qu’il essaie”, a déclaré Stern, qui avait déjà infligé des amendes à plus de 1,8 million de dollars cubains, “mais les caisses de notre fonds à muffins débordent.”

11 janvier 2001: 100 000 $

Cubain voulait mieux connaître ses employés lors de sa première saison en tant que propriétaire, alors il s’est assis avec les gens de l’équipement sur la ligne de base lors d’un match contre le Minnesota. Mais la ligue a désapprouvé. “J’essayais de faire connaissance avec tout le monde”, a expliqué Cuban. «Mon attitude a toujours été de faire tout ce que vous pouvez pour vous connecter. Vous ne demanderiez pas à quelqu’un de faire un travail que vous ne ferez pas en tant que propriétaire. ” La NBA a statué que l’action était «un décorum ne devenant pas un propriétaire de la NBA».

22 mai 2010: 100 000 $

Le Cubain a duré une décennie avant de subir sa première amende pour falsification. C’est remarquable si l’on considère (a) à quel point il enfreint les règles de façon flagrante, (b) à quel point il parle librement et (c) à quel point il veut désespérément recruter des joueurs. (Voir la débâcle de DeAndre Jordan en 2015.) Dans une interview avec CNNMoney.com, Cuban a échappé à l’idée de braconner LeBron. «Venez le 1er juillet, oui, bien sûr, n’importe qui serait intéressé par LeBron James. Et s’il part via une agence libre, alors ça va être difficile. S’il fait comme je suppose, en espérant qu’il le fera, c’est-à-dire: «Je ne vais pas laisser les Cavs haut et sec», s’il décide de partir – il y a encore de meilleures chances qu’il reste – alors il essayer de forcer un signe et un échange et cela nous donne une chance. “

Dallas n’a jamais eu de chance. Ce que je peux dire, car c’est mon blog, alors qu’est-ce que …