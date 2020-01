Marquinhos, du Brésil, renouvelle son contrat avec Paris Saint Germán

13 janvier 2020, 16h37 Paris, 13 janvier (Prensa Latina) Le footballeur Marcos Aoás Corrêa, plus connu sous le nom de Marquinhos, du Brésil, a renouvelé son contrat avec le club français Paris Saint Germán (PSG) jusqu’en 2024, confirmé aujourd’hui directive de cette équipe.

Dans un communiqué, le PSG a officiellement confirmé la prolongation de l’accord entre les parties qui avait initialement expiré en 2022.

Depuis son arrivée en 2013 au club parisien, Marquinhos a gagné la confiance des managers et des autorités qui le considèrent actuellement comme une référence dans la défense de l’équipe avec son compatriote Thiago Silva.

“La défense internationale du Brésil est l’un des joueurs les plus performants de l’histoire de notre club, d’où la prolongation du contrat”, a indiqué le PSG dans le rapport.

Marquinhos, 25 ans, a fait ses débuts en tant que professionnel en 2012 avec les Corinthiens de son pays et a ensuite signé avec As Roma, de Serie A d’Italie.

Avec le casting romain, il a joué la saison 2012-2013 et après avoir contesté 30 défis, il a rejoint l’alignement du PSG, avec lequel à ce jour, il a participé à 246 matchs, avec 19 buts et six passes décisives.

Pendant ce temps, portant le maillot du Brésil, Marquinhos a été titré champion des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro-2016 et de la Copa América, également disputée dans son pays trois ans plus tard.

mv / rws

