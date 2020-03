Mars, le plus long mois que nous ayons connu, se termine

C’est la fin.

Nous espérons que cela se termine.

Mars 2020, le mois le plus long de l’histoire du monde, prendra fin demain. Au moins, j’espère vraiment que cela prendra fin demain. Je ne vais pas y croire avant d’avoir vu le calendrier et le 1er avril, et pas comme le 32 mars, ou les yeux noirs et morts de Satan lui-même se moquant de moi, je ne le croirai pas.

Vous souvenez-vous des tornades qui ont frappé Nashville? C’était terrible, beaucoup de gens avaient des maisons endommagées. Des vies ont été perdues.

C’était en mars. C’était ce même mois. Si vous m’aviez demandé cela ce matin, je vous aurais dit que cela s’était produit en janvier, ou peut-être en 2019. Non, c’est arrivé le 2 mars. C’était ce mois-ci.

Et dans le domaine politique? Que diriez-vous du Super Tuesday, lorsque Joe Biden a été soutenu par Pete Buttigieg et Amy Klobuchar qui ont abandonné la course et ont manqué une grande avance de délégué sur Bernie Sanders?

C’était en mars. C’est arrivé ce mois-ci. Techniquement, Pete Buttigieg était toujours candidat à la présidence en mars. Il a abandonné le premier, mais pendant une journée qui s’est produite CE MOIS, Buttigieg était toujours dans le champ présidentiel.

Je me souviens à peine à quoi ressemble le maire Pete. Il ressemblait à l’entraîneur des Celtics Brad Stevens, non?

Une pandémie mondiale a commencé à provoquer la mort de milliers de personnes. Des villes, des pays entiers ont été fermés. Toutes les grandes ligues sportives professionnelles ont été annulées ou reportées, un nombre sans précédent de personnes ont déposé une demande de chômage, notre économie s’est effondrée et nous avons tous manqué de papier toilette. C’est arrivé au cours des deux dernières semaines et demie.

Quoi qu’il en soit, demain, c’est fini. Mars se terminera. Avril commencera. Le mois T.S. Eliot a surnommé «le plus cruel». Je ne vois pas comment cela pourrait être plus cruel.

