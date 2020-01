Marseille marque et passe en huitièmes de finale de la Coupe de France

17 janvier 2020, 18 h 0 Paris, 17 janvier (Prensa Latina) L’Olympique de Marseille a battu aujourd’hui l’US Granville 3-0 pour devenir le deuxième club qualifié pour le deuxième tour de la Coupe de France de football.

Comme prévu, les Focenses étaient supérieurs au Stade Louis Dior aux locaux, une équipe de quatrième division, mais ce n’est qu’à l’expulsion de William Sea, à la 75e minute, qu’ils ont pu remporter la victoire.

L’Espagnol Álvaro González a ouvert le score deux minutes plus tard, suivi des buts du Serbe Nemanja Radonjic (83) et du capitaine Dimitri Payet, déjà en remplacement.

Avec son triomphe, Marseille a rejoint Pau en huitièmes de finale, un club de troisième division qui a battu hier Bordeaux en prolongation, en duel aquitain.

Demain, huit matches seront joués, dimanche cinq et lundi se clôturera par une rencontre des huitièmes de finale de la coupe fondée en 1917, à laquelle participent toutes les équipes amateurs et professionnelles du pays, y compris les départements et territoires d’outre-mer.

