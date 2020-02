Marshawn Lynch de retour aux Seahawks en 2020?

Marshawn Lynch est-il de retour chez les Seahawks en 2020? L’entraîneur-chef Pete Carroll a laissé la porte ouverte avec ses récents commentaires.

La saison dernière, un Lynch semi-retraité est revenu dans ses tapis pour Seattle après avoir perdu les demi-offensifs Chris Carson, C.J. Prosise et Rashaad Penny au cours de plusieurs semaines.

Lynch était solide dans son rôle de remplacement, poussant l’attaque précipitée des Seahawks vers l’avant jusqu’à leur défaite prématurée contre les Packers de Green Bay lors de la ronde divisionnaire NFC.

La semaine dernière, Carroll a organisé une rencontre avec les journalistes avant le rassemblement de scouts de la NFL et a abordé l’avenir de Lynch avec l’organisation.

Après avoir été directement demandé par Bob Condotta du Seattle Times si Lynch serait de retour en 2020, Carroll a laissé la porte ouverte.

Nous verrons », a-t-il dit. “On ne sait jamais.”

Lynch a signé la saison dernière un contrat d’un an à la toute fin de la saison. Il a fini par accumuler 34 verges et un score de 12 rushs lors du dernier match de saison régulière de l’année contre les 49ers de San Francisco.

Une semaine plus tard, Lynch a enregistré sept verges et un touché sur six courses, ainsi que 25 verges sur deux réceptions contre les Eagles de Philadelphie lors du NFC Wild Card Round.

Contre les Packers, le joueur de 33 ans a amassé 26 verges et deux touchés en 12 courses.

Dans l’ensemble, il semble assez évident que Lynch a encore quelque chose dans le réservoir. Il ne pourra peut-être plus faire une saison complète comme il le pouvait dans sa jeunesse, mais il est toujours très utile dans le rôle qui lui a été demandé par Seattle à la fin de l’année dernière.

Le gros obstacle qui fait obstacle à une réunion entre Lynch et les Seahawks la saison prochaine est le fait qu’ils ont tout simplement trop de profondeur en position de porteur de ballon. Cela peut ne pas être évident, car il se trouve que tout a été détruit par des blessures l’année dernière, mais il est difficile d’envisager que cela se reproduise.

Si Lynch finit par prendre sa retraite, il terminera sa carrière avec 10 413 verges et 85 scores au cours des 12 saisons dans la NFL. Au cours de cette période, il s’est rendu au Pro Bowl à cinq reprises et a connu six saisons de 1 000 verges.

