Marshawn Lynch sur «Westworld»: un rapport de dépistage

“Je ne suis définitivement pas d’accord.” – G, Westworld

Cela a été tout à fait une pause pour les fans de Westworld, la seule et unique émission télévisée qui a le courage de donner aux gens ce qu’ils veulent à des doses mortelles: des humains incroyablement riches souffrant d’ennui futuriste torturant des robots d’époque. Le fait est qu’ils sont aussi parfois des robots eux-mêmes! Cette saison, le gore et le spectacle autrefois confinés à Robot Jurassic Park se sont répandus dans le paysage infernal dystopique du «monde réel» de la série et, proportionnés au changement de lieu, un hôte (un jeu de mots, pardonnez-moi) de nouveaux personnages.

Le gros nouvel ajout à l’ensemble est un personnage joué par Aaron Paul, un vétéran débraillé et désenchanté nommé Caleb ou Jesse Pinkman (je n’avais pas de sous-titres). Caleb est un col bleu qui est hanté et déjeune avec un robot qui ressemble en fait à un robot, pas à un être humain attrayant. Cependant, c’est le compatriote presque silencieux de Caleb dans son bousculade (faire des trucs illégaux et obtenir Venmo’d pour cela) qui vole la vedette.

Ce compatriote presque silencieux est G, dépeint avec une ébullition étouffée par le champion du Super Bowl, le féroce amoureux de tout ce qui est Skittles, et le très bon ami de Draymond Green, Marshawn Lynch. Lynch domine ses quelques scènes principalement en raison du fait que nous regardons Marshawn Lynch dans Westworld. Il n’est pas encore passé en mode Bête. Il n’entraîne pas les cow-boys ou les samouraïs ou quoi que ce soit en enfer avec lui alors qu’ils creusent leurs talons sans défense et s’accrochent pour la vie. Nous n’y sommes pas encore. Les récits qui valent la peine sont tous sur la combustion lente. Il est encore temps pour ce genre de présentation sanglante.

Donc, ce n’est pas que Marshawn vole littéralement la vedette. Il est présenté dans, charitablement, environ deux minutes et demie, mais sa présence promet un détournement momentané de la morne morosité que le spectacle a fait de sa vedette. Nous avons hâte de voir Marshawn étirer ses ailes dans ce Blade Runner «en dehors du parc» flirtant avec le milieu Eyes Wide Shut.

Alors, que savons-nous de G sur la base d’un épisode? Laissez-nous le décomposer pour vous:

la taille

5 pieds 11

Poids

215 livres — hm — peut-être 225 livres

Comparaisons de durs à cuire HBO les plus proches

The Hound (Game of Thrones), Dan Dority (Deadwood), Marty Funkhouser (Curb Your Enthusiasm)

Principaux arguments de vente

Go-getter, colle guy, raisonnablement efficace, ne parle pas trop

Pourquoi Westworld le rédigerait-il?

Westworld se trouve dans la position peu enviable d’être un spectacle auquel beaucoup de gens aiment mais que beaucoup de gens ne pensent jamais du tout. Ce n’est pas un prétendant au titre, que ce soit via le zeitgeist du cheval noir que Succession a commencé à exploiter ou les chiffres bruts d’une puissance comme Game of Thrones. C’est un programme désordonné, parfois amusant et parfois pas très amusant, parfois capable de grandeur (“L’énigme du Sphinx”), mais trop bizarrement arrangé et accompagné d’un gore de robot sans relâche qui ne fait aucun impact. Souvent, la série dépend trop de préadolescents productifs mais finalement trop petits comme Maeve, ou de quart-arrière hotshot qui parlent un gros match mais n’ont jamais rien gagné, comme Dolores Abernathy. Qu’est-ce que G pourrait offrir comme ça? Un spectacle qui a des atouts évidents, mais qui a du mal à surmonter la bosse? Nous ne pouvons que spéculer sur le fait que l’ensemble, bien que non sans mérite, est devenu obsolète, et une réorganisation des vestiaires était impérative. Difficile d’imaginer une meilleure grenade lancée dans un espace quelconque qu’un malheureux comme le décrit, encore une fois, Marshawn Lynch.

Ce qu’il nous a déjà montré

Certes, pas beaucoup. Ce que nous ne savons pas sur G, c’est un gouffre d’intrigues et de possibilités. Ce que nous savons, cependant, c’est ceci:

Il est ami (ou au moins collègue) avec Ash (joué par Lena Waithe)

Il a une chemise sympa (ça change avec son humeur)

Il est distrait pendant les crimes

Il peut prendre un coup de poing

Il a un style assis langoureux

Il a un grand sourire

Il est lent à battre en retraite dans une situation tendue

Évidemment, une partie de cela est bonne, une partie de cela est mauvaise. Tel est le paradoxe de la condition humaine. Ou le robot prétendant être une condition humaine.

Comparaisons de Westworld

Rien n’indique encore que G soit un robot, ou pour utiliser le langage de la télévision de prestige cyberpunk, un hôte, mais cela ne devrait pas vous empêcher de supposer que sous son T-shirt extrêmement cool et moulant qui brille dans l’obscurité et aussi ses nuances de dope il y a un robot. Parce qu’il y a encore 40% de chances que – même dans ce monde qui est apparemment complètement séparé du parc lui-même – chaque être humain soit un robot et chaque robot soit juste un type de robot légèrement différent.

Donc, étant donné cette mise en garde cybernétique, quel genre de comparaisons de joueurs (comme dans les joueurs de Shakespeare) pouvons-nous faire pour G, étant donné son temps d’écran limité? Il est difficile de tirer une conclusion avec certitude. L’ensemble de données reste très limité, mais quelques indicateurs clés apparaissent déjà dans les performances silencieuses et professionnelles de Lynch.

Sol

Old Bill, joué avec l’arrêt des gravitas de cow-boy de Michael Wincott. Old Bill était un des premiers hôtes de Westworld bien-aimé de Robert Ford, qui aimait tirer sur la merde avec ce robot barman. Old Bill a généralement répondu de manière non séquentielle et, en plus d’avoir l’air humain, il n’a probablement obtenu un C- qu’à son test de Turing.

Plafond

Armistice, un bandit sanglant rempli de pathos. Capable de destruction, ingénieux, avec un peu d’humour, mais plus important encore, un membre légitime d’une équipe de championnat, qui n’avait aucun scrupule à tout laisser sur le terrain.

Où l’Arc de G pourrait nous emmener

Il existe de nombreuses routes que G pourrait traverser dans l’univers de Westworld. Le conservateur pourrait supposer que G continuera avec sa présence minimale en tant que personne encline aux malversations criminelles de la gig-économie. Il pourrait obtenir un bourdonnement d’une ligne ici et là, mais sera généralement relégué à l’arrière-plan, un camée glorifié et déroutant. Cela semble le chemin le plus sûr, mais en tant que personne qui comprend les itinéraires, le choix le plus audacieux serait de tout miser sur une révélation de mi-saison de FootballWorld. C’est un monde dans lequel les gens ordinaires, généralement des hommes, généralement des hommes qui se soucient plus du sport que leurs enfants, peuvent prétendre qu’ils sont un quart-arrière de type gestionnaire de jeu, et lorsqu’ils sont limogés, ils sont autorisés à tirer sur les joueurs adverses avec des revolvers Colt. C’est un peu un monde de niche, bien sûr, mais pas plus que euh, Jungle Book World, ou quoi que ce parc extrêmement racé et raciste de la saison 2 s’appelle!

Prédictions pour la saison

G tue quatre fois Teddy

G n’est pas un robot

Mais aussi, peut-être qu’il l’est?

G et le personnage de Tessa Thompson discutent de la littérature russe du 19e siècle

G est agacé par le style très spécifique d’Aaron Paul

Le nom de G est en fait Gary

G se plaint de la vigne

G et The Man in Black deviennent des potes à boire

G dit quelque chose de méchant à propos des Bills de Buffalo

Nous n’avons pas encore vu l’explosivité que nous attendions d’un personnage de son cadre, mais nous pouvons déjà raisonnablement prédire que G, en fin de compte, sera le package complet, une pièce complémentaire digne d’une seule intrigue de ce conte le plus universel et le plus relatable de la vengeance du robot. Merci d’avoir posé la question.

Alex Siquig vit à Baltimore, boit MD 20/20 et écrit sur des choses comme Game of Thrones, le Willennium et la vie de Doug Funnie.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.

