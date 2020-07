Marta Kostyuk a abandonné le tennis il y a cinq ans

Joueuse de tennis ukrainienne Elina Svitolina Il a accordé une interview à un portail ukrainien où il a parlé des difficultés qu’il avait eues dans ses débuts dans le monde du tennis, allant même jusqu’à penser à quitter le tennis et à se consacrer à d’autres disciplines. Enfin, il a reconsidéré et réalisé un de ses rêves: devenir un joueur de tennis professionnel de la WTA. De plus, il a parlé des objectifs qu’il se fixe à court et à long terme.

-Il a pensé à quitter le tennis, mais a finalement changé d’avis et a continué à se battre pour atteindre l’élite:

« Il y a environ cinq ans, j’ai gagné un tournoi pour les joueuses de moins de 14 ans. J’ai décidé de déménager à Kiev pour m’entraîner là-bas et progresser en tant que joueuse professionnelle. Après avoir perdu deux matchs que je n’aurais pas dû perdre, je suis rentré à la maison en pleurant et en des parents qui ne voulaient plus jouer au tennis. Ensuite, je suis allé à l’école pendant une semaine et j’ai dit à ma mère que je voulais jouer à nouveau mais les choses se sont compliquées. Ma raquette s’est cassée et j’ai pensé que ce serait la fin de mon Je rêve, mais ma mère m’a donné une nouvelle raquette et j’ai pu jouer de nombreuses finales ITF ou gagner l’Orange Bowl, entre autres. Je peux dire que j’ai eu un départ un peu compliqué, mais j’ai pu y remédier. «

-Votre petite sœur veut aussi être joueuse de tennis professionnelle:

« Malheureusement, ils ont annulé tous les tournois de tennis de son âge. Elle ne joue pas beaucoup dans les compétitions sérieuses et elle pratique ce sport comme passe-temps. Zoryana n’a pas eu de chance que ma mère ait voyagé avec moi dans les tournois et ne l’a peut-être pas fait. aidé comme elle l’a fait avec moi dans le passé. Elle ne joue pas beaucoup maintenant et pour être honnête, il y a des moments où je pense qu’elle a plus de talent que moi. Il faudra voir ce qu’elle décidera à l’avenir « .

-Objectifs à court et long terme:

« En ce moment, je ne pense pas aux objectifs et encore plus à la façon dont le tennis est en ce moment. En outre, si j’avais des objectifs, je ne le dirais à personne. Je ne sais pas quand le tennis reviendra à 100%, donc pour le moment mes objectifs doivent pour améliorer le tennis à chaque séance d’entraînement. Quand tout redeviendra normal et que je pourrai rejouer les tournois, mes objectifs changeront « , a conclu le joueur ukrainien.