Martin Braithwaite signe pour F.C. Barcelone

C’est déjà officiel. Martin Braithwaite Il est un joueur de Barcelone à toutes fins. Alors que OKDIARIO avançait, le joueur lui-même a déposé dans la matinée la clause de 18 millions d’euros au siège de la Ligue et quelques heures plus tard, le Barça et Leganés, ont officialisé la signature. Le Danois a signé avec le Barça jusqu’au 30 juin 2024 et sa clause est de 300 millions d’euros.

L’attaquant signera son nouveau contrat au Palco President Suñol lors d’un événement privé à 18h00.. Par la suite, il tiendra une séance photo sur le terrain du Camp Nou et à 19h15 il présentera et donnera une conférence de presse dans la salle de presse Ricard Maxenchs.

L’attaquant a été un point fixe avec Pellegrino et Aguirre ayant marqué 8 buts lors des 27 matchs qu’il a disputés entre la Liga et la Copa del Rey cette saison. Avant son atterrissage en Espagne Martin Braithwaite Il a défendu le maillot de Middlesbrough, des Girondins de Bordeaux, de Toulouse et d’Esbjerg.

Lundi dernier Barcelone a reçu l’approbation de la commission médicale de la Ligue afin qu’elle puisse signer un remplaçant pour Dembelé, dont le retrait est considéré comme durable. L’équipe du Barça, plongée dans une crise institutionnelle majeure, a eu quinze jours pour recruter un joueur qui a joué dans la compétition espagnole ou est sans équipe. Il est également important de noter que Braithwaite ne pourra pas jouer les Champions dont la période d’inscription est déjà clôturée.

“Je comprends que Braithwaite va au Barça, moi aussi. Bien sûr, ici, nous ne négocierons rien. La clause ou les séjours dans les Leganés », a déclaré Felipe Moreno, propriétaire des Leganés dans les dernières heures.

Enfin, après avoir sans succès sondé Willian José, Loren Morón et Roger Martí; et avoir jeté Ángel Rodríguez à cause de son âge; Barcelone a opté pour Martin Braithwaite en remplacement du Dembélé blessé.