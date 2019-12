Martin Keown est "excité" par Mikel Arteta à Arsenal et dit que le manager a besoin de tactiques pour la défense, résoudre le problème d'Ozil et reconstruire l'équipe

Martin Keown a présenté son plan en trois points pour remettre Arsenal sur la bonne voie alors que Mikel Arteta se prépare à assumer le poste de manager – ce qui inclut enfin de décider du sort de Mesut Ozil.

Arteta a été annoncé comme nouvel entraîneur-chef du club vendredi après-midi avant le choc de samedi en Premier League contre Everton, bien qu'il ne commencera officiellement ses travaux que dimanche, Freddie Ljungberg prenant en charge son dernier match en tant que patron par intérim.

.

GAMBLE: Mikel Arteta est de retour à Arsenal pour son premier emploi dans la gestion

Une foule de fans, d'anciens joueurs et d'experts ont soulevé leurs doutes quant à savoir si Arteta est l'homme idéal pour sortir les Gunners de la boue, étant donné son manque total d'expérience en gestion.

Mais la légende des Invincibles, Keown, insiste sur le fait que les choses vont si mal aux Emirats que cela vaut la peine d'être pris, déclarant à talkSPORT qu'il est "excité" par le retour de l'ancien capitaine au club.

Pourquoi? Parce qu'il espère pouvoir apporter une partie de la stabilité tactique de Manchester City au nord de Londres après avoir gagné ses encouragements sous la direction de Pep Guardiola.

S'exprimant lors de l'émission White and Sawyer de vendredi, l'ancien défenseur central a déclaré: "Je suis très enthousiaste à l'idée que Arteta arrive.

«Il a un lien émotionnel avec le club, il comprend les valeurs du club, ce qu'il représente, ce qui est en jeu et le sentiment des fans.

"Et à cause de qui il a travaillé. Je sais qu'il n'a pas l'expérience de la gestion et c'est l'inquiétude, mais regardez simplement certains des points positifs.

«Ce groupe de réflexion dont il a fait partie avec Guardiola – ce professeur de football. Ils savent comment appuyer et savent se défendre en tant que groupes, il a tout cela à portée de main.

«Je pense qu'avec le temps, cela pourrait être le bon rendez-vous. C'est un énorme pari, mais s'il n'y a pas de grands managers, c'est le prochain enfant du quartier. Il vient du même groupe que Guardiola, qui succédait à Cruyff… Arteta a la même éducation.

. – .

La formation d’entraîneur de Mikel Arteta sous la direction de Pep Guardiola à Manchester City le laissera-t-elle en bonne position pour prendre le poste à Arsenal?

«Mais est-il un bon éducateur? Peut-il faire passer ce message? Peut-il motiver? J'espère que ce type mettra en œuvre tout cela et mettra les tactiques en place.

"Il y a beaucoup de travail pour Arteta, mais s'il peut faire ce qu'ils font à City for Arsenal, nous serons tous heureux.

"Mais je pense que nous allons devoir prendre un coup en premier, car cela va empirer avant de s'améliorer avec le travail qu'il doit faire."

Keown a également été invité à énumérer trois choses qu'Arteta doit simplement aborder dès qu'il est à la porte d'Arsenal.

Et le premier est ce que les Gooners crient de loin depuis les tribunes et sur leurs écrans depuis la nomination d'Unai Emery…

1. Défense, défense, défense

«Il doit entrer et régler les choses. Défendez-vous en équipe!

«L'équipe est assez fragile structurellement d'un point de vue défensif, mais ce n'est pas seulement la défense, c'est toute l'équipe. Ils ne savent pas quoi presser ensemble. Tactiquement, ils sont très naïfs.

«L’intelligence d’équipe n’existe pas pour Arsenal, alors ce qu’il doit faire, c’est éduquer les joueurs à jouer comme il veut. Cela va prendre énormément de temps pour ce groupe de joueurs.

"Ça ne va pas se produire tout de suite, il n'y aura pas de baguette magique, mais il y aura beaucoup de séances d'entraînement et il doit le faire passer."

. – .

Arsenal est allé de mal en pis alors que cette saison se poursuivait

2. Reconstruisez l'équipe.

«À court terme, il va falloir nourrir ces joueurs pour les défendre, mais à long terme, bien sûr, il doit apporter des changements, il doit changer le personnel.

«Nous avons besoin de joueurs de milieu de terrain expérimentés et physiques et nous avons besoin de défenseurs qui veulent défendre.

"Je pense qu'il est vraiment important qu'il intègre des joueurs seniors, et s'ils travaillent, ils aiment le travail, ils peuvent voir les avantages et obtenir des résultats – les résultats sont essentiels.

«Ce sont les joueurs qui sont en procès maintenant, pas le manager, mais il doit avoir des joueurs seniors de son côté.

"Aubameyang est un joueur dont nous avons besoin à l'arsenal, et Lacazette aussi."

3. Enfin, abordez la question d'Ozil.

«Il doit évidemment régler les problèmes de Xhaka et d'Ozil. Est-ce que Xhaka fera partie de ce milieu de terrain? Ozil fera-t-il partie de l'avenir? Ozil peut-il le faire?

"C'est ce que nous allons apprendre sur le manager dans les semaines à venir. Arteta a déclaré officiellement: "à moins que vous ne donniez 120%, vous ne jouez pas dans mon équipe", il veut donc que tout le monde donne tout et adhère à ce qu'il veut faire, sinon il y a la porte. Le club est plus grand que les joueurs.

. ou concédants de licence

Mesut Ozil a été lié à un prêt à la Turquie au milieu de grands doutes sur son avenir à Arsenal

"Il doit déterminer quels sont les joueurs sur lesquels il peut compter et décider s'il est maintenant temps pour Ozil d'aller dans une autre direction, dire que ça a mal tourné et qu'il ne veut pas d'Ozil dans le groupe."

"Il va devoir gérer de manière très positive et éliminer les problèmes qu'il pense être là, à moins qu'il ne ressente le contraire et qu'il ne puisse faire d'Ozil le joueur qu'il était autrefois."

"Seul le temps peut le dire."

Écoutez un extrait de Martin Keown dans l'émission White and Sawyer ci-dessus!

.