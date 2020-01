Martin Keown fait l’éloge d’Arsenal pour la vidéo d’abus de Shkodran Mustafi mais dit au défenseur de “prendre ses responsabilités et de revenir se battre”

La légende de l’arsenal Martin Keown a dit à Shkodran Mustafi de «prendre la responsabilité» de ses erreurs et de «revenir se battre», après s’être ouvert sur les abus auxquels il a été confronté par les fans.

Vendredi, les Gunners ont publié une vidéo du défenseur révélant comment les critiques dirigées contre lui sur les réseaux sociaux ont affecté ses performances pour le club, alors qu’il se prépare à retourner dans la première équipe.

Shkodran Mustafi a perdu la foi des supporters d’Arsenal et de l’ancien manager Unai Emery avec ses performances

“Avec les médias sociaux ces jours-ci, c’est difficile à gérer”, a déclaré Mustafi. “Lorsque les choses ne fonctionnent pas, vous lisez des commentaires que vous n’aimez pas, puis vous devez sortir et vous avez ces commentaires en tête. Nous ne sommes que des humains, nous ne pouvons pas éteindre notre cerveau, donc ça va être là, une fois que vous l’avez lu, ça va être là et ça ne vous aide pas du tout. “

Vous pouvez regarder la vidéo ENTIÈREMENT ci-dessous.

Le défenseur central a souvent été le bouc émissaire des mauvais résultats du club sous l’ancien patron Unai Emery, et après être tombé en disgrâce avec l’Espagnol, il était largement attendu qu’il quitte l’Emirates Stadium dans la fenêtre de transfert de janvier.

Mais la crise des blessures défensives d’Arsenal signifie que Mustafi est maintenant de retour dans la course, Mikel Arteta semblant donner au défenseur une table rase.

Les fans ne sont peut-être pas aussi indulgents, cependant, et il semble également difficile pour Keown d’oublier la multitude d’erreurs que l’international allemand a commises dans son ancienne position.

Interrogé sur sa réaction à la vidéo, Keown a déclaré à Jim White sur talkSPORT: «C’est une bonne décision d’Arsenal, mais il a fait une quantité alarmante d’erreurs et il doit maintenant revenir se battre.

«Vous faites généralement cela sur le terrain, mais il ne peut pas entrer sur le terrain, c’est donc presque comme s’il le faisait d’une manière différente.

Mustafi devrait revenir dans la première équipe d’Arsenal sous Mikel Arteta

“Peut-être qu’ils font un chemin pour qu’il revienne, comme ils l’ont fait avec Xhaka, donc c’est une bonne chose.

«Mais il doit essentiellement mieux comprendre le jeu. Il ne peut jamais permettre que ce qui s’est passé au début de cette saison et la saison dernière se reproduise.

“Vous devez assumer la responsabilité parce que finalement vous devenez la victime parce que tout le monde vous pointe.”

Keown a également révélé qu’il soupçonnait que Mustafi ne revenait que dans l’équipe d’Arsenal parce qu’Arsenal n’a pas réussi à le retirer de ses livres ce mois-ci.

Cependant, le défenseur central devant rester, le héros des Invincibles insiste sur le fait qu’il peut toujours jouer un grand rôle dans l’équipe d’Arteta s’il est capable d’apprendre, de s’améliorer et de s’insérer dans le nouveau style de jeu du manager.

“Dans la nouvelle organisation qu’ils ont maintenant, la façon dont ils jouent sous Arteta, ils sont dix ou 15 mètres plus loin sur le terrain et je pense que cela peut être un bon défenseur”, a ajouté Keown.

«Mais dans le système qu’ils utilisaient auparavant, où personne n’était vraiment organisé en tant qu’unité, ils étaient si profonds tout le temps et il n’avait aucune réelle protection.

«Je dirais que Virgil van Dijk et Joe Gomez, les deux meilleurs mi-temps de la Premier League, auraient eu du mal au début de la saison à jouer dans ce système. Personne devant les quatre derniers ne songeait même à se défendre.

“Il est un international allemand à part entière et a joué à un niveau élevé, alors donnera-t-il une autre chance?

“S’il entre maintenant sous cette nouvelle organisation, il ne peut pas faire d’erreurs. Il est peut-être encore plus sous pression, mais il doit l’apprécier, l’aimer et profiter de cette nouvelle unité qu’Arsenal a en termes d’organisation.

«C’est une équipe qui veut se défendre quand elle n’a pas le ballon, alors qu’avant elle n’en avait pas. Arsenal semble maintenant beaucoup mieux défensivement, mais peut-il s’insérer? Je pense que c’est une grande question.

«Étant cynique, je pense qu’ils ont peut-être essayé de se débarrasser de lui dans la fenêtre de transfert, et il ne va nulle part, alors ils essaient maintenant de travailler avec lui.

“À un moment donné, il devra jouer, et s’il se produit, il faudrait dire que c’est un énorme revirement.”

“Le club essaie de le réintégrer, et j’espère qu’il obtiendra le soutien sur le terrain d’entraînement, travaillera avec le joueur, le triera et le réintégrera dans l’unité.”

