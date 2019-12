Martin Peters: légende de l'Angleterre, de West Ham et de Tottenham – et buteur final de la Coupe du monde 1966

Martin Peters, l'un des héros de l'Angleterre vainqueur de la Coupe du monde 1966, est décédé à l'âge de 76 ans.

La légende de West Ham et Tottenham, qui a marqué le deuxième but de l'Angleterre lors de sa victoire finale 4-2 contre l'Allemagne de l'Ouest à Wembley, est malheureusement décédée samedi après une longue bataille contre la maladie d'Alzheimer.

.

Martin Ham, légende de West Ham, Tottenham et de l'Angleterre, est décédé

Peters, dont le décès a été annoncé par West Ham, faisait partie du trio historique des Hammers dans l'équipe des Trois Lions de Sir Alf Ramsey, avec le capitaine Bobby Moore et le héros du triplé Geoff Hurst.

Reconnu comme étant un milieu de terrain de compétition, Peters était bon dans les airs, capable de traverser avec l'un ou l'autre pied et possédait un grand mouvement.

Sa capacité étrange à dériver vers des positions de but complètement inaperçues par les joueurs de l'opposition l'a vu plus tard surnommé "The Ghost".

Peters est passé par l'académie de West Ham, après avoir signé comme apprenti en 1959, et a ensuite aidé le club de l'est de Londres à remporter la Coupe des vainqueurs de coupe européenne en 1965.

Un communiqué de la famille de Peters, samedi après-midi, disait: «C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que Martin est décédé paisiblement dans son sommeil à 4 heures du matin ce matin.

«Mari, papa et grand-père bien-aimé, et homme gentil, doux et privé, nous sommes dévastés par sa perte, mais tellement fiers de tout ce qu'il a accompli et réconforté par les nombreux souvenirs heureux que nous avons partagés.

«Nous ne ferons aucun autre commentaire et demanderons avec bonté que la vie privée de notre famille soit respectée en cette période extrêmement difficile.»

.

Les fans de West Ham vous diront que leur club a joué un rôle majeur dans la victoire de la Coupe du monde avec Moore en tête de l'équipe et Martin Peters (à gauche) et le héros du triplé Geoff Hurst (à droite) marquant tous les deux en finale.

Après plus de 300 matchs et une centaine de buts pour les Irons, Peters a quitté Upton Park pour Tottenham en 1970, devenant le premier footballeur britannique à 200000 £ dans un accord qui a vu l'attaquant Jimmy Greaves se diriger dans la direction opposée.

À White Hart Lane, Peters faisait partie de la célèbre équipe du club dirigée par le manager Bill Nicholson, et a remporté la Coupe de la Ligue à Wembley en 1971 et à nouveau, en tant que capitaine, en 1973.

Il a également joué son rôle dans la victoire des Spurs en Coupe UEFA contre les Wolves.

Le milieu de terrain a remporté 67 sélections, marquant 20 buts internationaux, a également connu des périodes à Norwich et Sheffield United avant de prendre sa retraite en 1981.

Peters (au centre) n'était pas seulement une légende de l'Angleterre et de West Ham – il a remporté trois trophées majeurs en tant que joueur de Tottenham

Peters, qui a vendu ses souvenirs de la Coupe du monde à West Ham en 2001, était une figure régulière à la fois à White Hart Lane et à Upton Park, où il a joué un rôle d'hôte le jour du match, tout en étant actif lors des discours après le dîner. circuit.

En 2016, il a été révélé que Peters avait été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer, l'une des nombreuses équipes de la Coupe du monde de 1966 à lutter contre la démence.

Il laisse dans le deuil son épouse Kathleen, sa fille Leeann et son fils Grant.

. (tagsToTranslate) Angleterre (t) Finale de la Coupe du monde (t) Coupe du monde 1966 (t) Martin Peters (t) West Ham United (t) West Ham (t) Tottenham (t) Tottenham Hotspur (t) Spurs