Martínez Munuera a proposé de retourner à la police pour aider à la crise

L’arbitre espagnol Juan Martinez Munuera sa profession n’est pas seulement de diriger des réunions de première division, mais il est également un policier local en congé. Il a reconnu à l’EFE que, lorsque la pandémie de coronavirus a commencé, offert de retourner à son poste dans la police de Finestrat (situé à quelques kilomètres de Benidorm) pour aider en contrôle.

Cependant, ses supérieurs ont exclu son incorporation pour des raisons familiales. «Je suis policier depuis que j’ai 19 ans et je l’ai fait précisément pour aider dans des situations comme celle dans laquelle nous vivons maintenant“Il a expliqué. Martínez Munuera assure que l’arbitre et la police sont ses deux passions et, bien que ses patrons aient dit que ce n’était pas nécessaire, il continue d’être prêt à aider s’ils ont besoin de lui.

«La police et l’arbitre ne sont pas mes métiers, ce sont mes deux passions. Lorsque la pandémie a éclaté, j’ai proposé de retourner chez mes supérieurs, mais ce n’était pas nécessaire. Notre personnel n’a pas été diminué par la maladie, mais vous savez que vous m’avez à tout moment à votre disposition “, a-t-il déclaré.

L’arbitre d’Alicante est en quarantaine dans sa résidence de Finestrat, où il reste en aussi bonne forme que possible: «J’ai de la place pour faire de l’exercice et au fil des ans, j’ai acheté des équipements sportifs et des appareils de gym. De plus, j’ai ici une étendue de gazon synthétique de 50 mètres et de magnifiques pistes pour courir. »

Concernant la date de retour de la Ligue, Martínez Munuera assure que la chose la plus importante est “la santé du monde entier”. “Malheureusement cela a dû se produire pour que nous réalisions que ni l’économie ni le sport n’est la chose la plus importante au monde. J’aimerais revenir quand une vie normale pourra se faire, je ne sais pas quand elle le sera ».

Martínez Munuera assure que pendant son temps libre après l’entraînement, s’il est animé, il regarde les matchs et il révise le règlement: «Si la nouvelle est mauvaise, elle t’enlèvera. Si vous êtes un peu mieux, je vous encourage à regarder les matchs et à revoir les règles ». Il garantit également que examine généralement le “disque dur” des jeux qui a arbitré en premier, quoi permet de «maintenir l’agilité puis de l’appliquer au VAR. Jetez d’avant en arrière, arrêtez-vous, regardez la caméra qui vous offre la meilleure vision. Ces choses aident alors.