Masked Mailbag: AEW «Revolution» et WWE

David Shoemaker et «Heel Producer Jim» s’associent pour répondre à vos questions sur AEW Revolution et le tatouage de Cody (02:15), le match entre Orange Cassidy et PAC (06:45), l’avenir de Jon Moxley (10:30) et le identité de «l’Exalté» de l’Ordre des Ténèbres (23:15). Ils se concentrent ensuite sur la WWE pour couvrir les récentes pertes de Ricochet et The Fiend (28:15), le prochain match Goldberg – Roman Reigns à WrestleMania (30:30), John Cena sur SmackDown (38:15), et bien plus encore, beaucoup plus.

