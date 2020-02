Mason Rudolph nie catégoriquement avoir appelé Myles Garrett une insulte raciale

La NFL a réintégré la superstar des Browns, Myles Garrett, mercredi, mettant fin à sa suspension pour une durée indéterminée qui équivalait à une suspension de six matchs pour son rôle dans un incident violent lors d’un match de la semaine 11 contre les Steelers. Dans une scène incroyablement laide, Garrett a attaqué le quart-arrière des Steelers Myles Rudolph avec son casque. Rudolph a obtenu une amende de 50 000 $ pour son rôle, ce qui était une sanction controversée.

Dans son appel à la NFL au sujet de sa suspension, il a été rapporté que Garrett a accusé Rudolph d’utiliser une insulte raciale sur le terrain, ce qui a aggravé le conflit. La NFL n’a trouvé «aucune preuve de ce type» dans son enquête et a confirmé la suspension de Garrett, mais Garrett est sûr de ce qu’il a entendu cette nuit-là.

Dans une interview avec Mina Kimes d’ESPN qui a été publiée plus tôt cette semaine, Garrett a déclaré que Rudolph l’avait traité de “stupide N-word” lors de l’incident.

Garrett: “Il revient en arrière pour lancer, je vais le frapper dans la zone de frappe. Je n’essaie pas de faire quoi que ce soit d’illégal. Je vais le descendre, il dit quelques mots pendant que nous descendons. “

Kimes: “Qu’est-ce qu’il vous a dit?”

Garrett: «Je veux dire, il m’a appelé le N-mot. Il m’a appelé un stupide N-word. Je n’aime pas … Je ne dis pas le mot N, que ce soit avec -a, -er. Pour moi, personnellement, cela ne devrait pas être dit, que ce soit fait par la famille, les amis, n’importe qui. Je ne veux pas l’utiliser parce que je ne trouve pas ce qui me convient autour de moi. Alors quand il l’a dit, ça a déclenché quelque chose – mais j’ai quand même essayé de le laisser partir et de m’éloigner. Une fois revenu, cela a en quelque sorte ravivé la situation. »

Rudolph a répondu aux déclarations de Garrett samedi et a écrit sur Twitter que Garrett tentait “d’assassiner” son personnage.

L’entraîneur des Steelers Mike Tomlin a également défendu son joueur dans un communiqué, affirmant que si ce que Garrett prétend être vrai, il en aurait entendu parler immédiatement après l’incident.

Via Trib Live:

«Je soutiens Mason Rudolph non seulement parce que je le connais, mais aussi parce que j’étais sur ce terrain immédiatement après l’altercation avec Myles Garrett et par la suite après le match. J’ai interagi avec beaucoup de gens dans l’organisation de Cleveland Browns – joueurs et entraîneurs. Si Mason a dit ce que Myles a affirmé, cela serait ressorti lors des nombreuses interactions que j’ai eues avec ceux de l’organisation Browns. Dans mes conversations, j’ai eu beaucoup d’expressions de tristesse pour ce qui s’est passé. Je n’ai reçu aucune indication de quoi que ce soit de racial ou de quoi que ce soit dans ces interactions. »

