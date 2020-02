Mason Rudolph va-t-il poursuivre Myles Garrett pour des allégations de racisme?

Mason Rudolph pour poursuivre Myles Garrett pour des allégations de racisme?

L’agent de Rudolph a récemment indiqué que c’était une possibilité très réelle.

Garrett continue d’insister sur le fait que Rudolph a utilisé une insulte raciale contre lui lors d’une confrontation entre les Steelers de Pittsburgh et les Browns de Cleveland l’année dernière.

Garrett insiste sur le fait que la liaison est ce qui l’a poussé à frapper Rudolph avec son casque en novembre dernier.

Dans ce qui était essentiellement la première véritable interview publique de Garrett depuis sa réintégration, il a affirmé que Rudolph l’avait appelé le «n-mot».

Rudolph a répondu en appelant l’accusation de Garrett “une tentative dégoûtante et téméraire d’assister mon personnage”.

“Je n’ai pas, je n’ai pas prononcé et je ne prononcerais pas de propos racistes”, a-t-il promis.

Pendant ce temps, son agent Tim Younger a insisté sur le fait que la déclaration de Garrett était «diffamatoire» et a exposé la fin défensive à une «responsabilité légale».

Pour ce que ça vaut, l’entraîneur-chef des Steelers Mike Tomlin se range du côté de son joueur.

“Je soutiens Mason Rudolph non seulement parce que je le connais, mais aussi parce que j’étais sur ce terrain immédiatement après l’altercation avec Myles Garrett et après le match”, a-t-il déclaré.

«J’ai interagi avec beaucoup de gens dans l’organisation des Cleveland Browns – joueurs et entraîneurs.

«Si Mason a dit ce que Myles a affirmé, cela serait ressorti lors des nombreuses interactions que j’ai eues avec ceux de l’organisation Browns. Dans mes conversations, j’ai eu beaucoup d’expressions de tristesse pour ce qui s’est passé.

“Je n’ai reçu aucune indication de quoi que ce soit de racial ou de quoi que ce soit dans ces interactions.”

Tomlin n’est pas seul dans cette évaluation.

Le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, a également suggéré qu’une enquête de la ligue sur les affirmations de Garrett n’a trouvé aucun élément corroborant les preuves.

“Nous avons vérifié auprès de l’équipe officiante, y compris l’arbitre qui était au sommet du jeu et les conséquences qui ont suivi”, a-t-il déclaré.

«Aucun joueur des deux équipes ne s’est manifesté pour l’avoir entendu le dire sur le terrain. Il n’y avait également aucune indication de joueurs affirmant l’avoir entendu le dire dans leurs commentaires d’après-match. »

Cela étant dit, Garrett s’en tient à son histoire.

«La plupart des quarts arrière portent des micros dans leurs casques. Il a en quelque sorte perdu son casque et a dû en obtenir un autre sans micro », a insisté Garrett.

«Il y avait des gars qui étaient près de moi – près de nous – pendant ce temps-là qui n’entendaient rien.

“Et d’après ce que j’ai entendu, il y a eu de l’audio pendant ce match qui aurait pu entendre quelque chose ou n’aurait pas pu entendre quelque chose, mais ils ne veulent pas le dire.

«Alors, quelque chose a été dit. Je sais que quelque chose a été dit et si la NFL veut le reconnaître, c’est à eux de décider. »

Il sera intéressant de voir où va cette affaire.

Lorsque la bagarre de l’année dernière entre Pittsburgh et Cleveland s’est initialement produite, malgré toutes les violences et les manigances qui ont suivi, la plupart pensaient que ce serait fini et oublié dans quelques semaines.

La suspension indéfinie de Garrett et l’accusation éventuelle de racisme contre Rudolph ont changé tout cela.

Ce qui aurait été une situation qui aurait dû être résolue rapidement s’est soudainement transformé en un scénario persistant et problématique pour toutes les personnes impliquées.

Même maintenant, avec Garrett prêt à retourner au football, la situation ne se déroule pas de la manière que beaucoup de gens attendaient.

Bien qu’il soit peu probable qu’il y ait des ramifications persistantes pour les personnes impliquées dans cette histoire après ce qui s’est déjà passé, il est toujours fascinant qu’aucune des parties ne veuille la laisser partir.

Rudolph va-t-il vraiment poursuivre Garrett? Pour le moment, cela ne lui ressemble pas. Mais si Garrett continue sur sa lancée, ce ne serait certainement pas si choquant de voir Rudolph riposter.

