Masques de coronavirus personnalisés … Est-ce ce que les joueurs d’Arsenal, de Chelsea et de Liverpool pourraient porter lorsque les matchs de Premier League reprendront?

Regarder les joueurs de Gremio portant des masques alors qu’ils entraient sur le terrain le week-end nous a fait réfléchir – et si les joueurs européens devaient le faire?

Oui, ces joueurs les portaient pour protester contre le fait de devoir jouer au milieu de la pandémie de coronavirus, mais il n’est pas étrange de penser que tous les joueurs les enfileraient bientôt par précaution, certainement à l’entraînement.

Les joueurs de Gremio n’étaient pas contents d’avoir à jouer et voulaient attirer l’attention sur le visage, bien qu’ils n’aient pas porté les masques pendant le match

Rester en sécurité est ce que nous devons tous faire en ces temps troublés et un concepteur semble avoir les meilleurs atouts de la Premier League.

Sur Instagram, @fred_illustrations a publié une série d’images montrant des masques personnalisés pour Pierre-Emerick Aubameyang, Virgil van Dijk et Billy Gilmour, si les clubs en avaient besoin dans les semaines et les mois à venir.

Aubameyang était le meilleur marqueur d’Arsenal et deux buts derrière les 19 de Jamie Vardy pour la saison lorsque la ligue a été suspendue

Grealish a été les meilleurs joueurs d’Aston Villa et de nombreux fans aimeraient le voir jouer pour l’Angleterre

Cela était presque nécessaire pour Josh King aux couleurs de Man United, car le club souhaitait le signer en janvier.

Billy Gilmour a commencé à se faire une réputation cette saison et la suspension des rencontres a interrompu sa première progression en équipe

Burnley, grâce aux 11 buts de Chris Woods en Nouvelle-Zélande, s’assoit confortablement à la dixième place

Les conceptions sont de Freddie Russell, un graphiste, dont la boutique sur Etsy possède certaines des meilleures illustrations de foot que SPORTSPORT ait vues.

Ils soulagent légèrement les dures réalités du coronavirus.

La Premier League a été suspendue jusqu’au 4 avril et la saison nationale pourrait maintenant se terminer fin juin.

L’Euro 2020 a été reporté mardi d’un an et se déroulera désormais en juin et juillet 2021, ce qui libère de l’espace cet été pour terminer les différentes compétitions interclubs suspendues sans être achevées.

Lorsque les matchs ont été suspendus, Brighton était 15e, mais à seulement deux points de la zone de largage

Les Eagles s’envolent pour la sécurité et Wilfried Zaha devrait enfin faire son grand pas après avoir vu les transferts vers Arsenal et Everton tomber l’été dernier

Carlo Ancelotti a revitalisé l’équipe d’Everton et l’international brésilien Richarlison a marqué 10 buts en Premier League

Leicester était en voie de se qualifier pour la Ligue des champions lorsque le jeu a été arrêté avec 10 matchs à jouer

Virgil van Dijk n’est jamais déconcerté et même avec la menace du coronavirus, talkSPORT peut l’imaginer garder son sang-froid

Il y a eu une foule d’histoires réconfortantes à venir des clubs de Premier League au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Une banque alimentaire à Liverpool faisait face à un grave déficit en raison du report du football jusqu’à ce que les dirigeants de la ligue interviennent et s’engagent à verser une énorme somme d’argent.

Everton a fait quelque chose de similaire à Aston Villa, tandis que James Milner nous a tous divertis en montrant qu’il est tout sauf ennuyeux.

Chelsea, quant à lui, a mis le Millennium Hotel de Stamford Bridge à la disposition du personnel du NHS pendant la crise des coronavirus, le propriétaire Roma Abramovich couvrant tous les frais d’hébergement.

Coronavirus: que faire

Le NHS a de bons conseils dans la lutte contre les coronavirus …

Restez à la maison si vous avez:

une température élevée – vous vous sentez chaud au toucher sur votre poitrine ou votre dos

une nouvelle toux continue – cela signifie que vous avez commencé à tousser à plusieurs reprises

Ne vous rendez pas dans un cabinet de médecin généraliste, une pharmacie ou un hôpital.

Vous n’avez pas besoin de contacter le 111 pour leur dire que vous restez à la maison.

Le dépistage du coronavirus n’est pas nécessaire si vous restez à la maison

Il y a également une liste de choses à faire et à ne pas faire ici sur le site Web du NHS, qui comprennent:

lavez-vous souvent les mains à l’eau et au savon – faites-le pendant au moins 20 secondes

lavez-vous toujours les mains à la maison ou au travail

utiliser un gel désinfectant pour les mains si le savon et l’eau ne sont pas disponibles

couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir ou votre manche (pas vos mains) lorsque vous toussez ou éternuez

mettez immédiatement les mouchoirs en papier dans la poubelle et lavez-vous les mains



