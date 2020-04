Mata propose un objectif commun pour lutter contre la crise

En ces temps de chagrin, le footballeur asturien Juan Mata ne pouvait manquer son rendez-vous avec solidarité. Son projet Objectif commun, pour lequel les footballeurs cèdent un pour cent de leurs revenus à des casuas caritatives, a créé un fonds de réponse aux crises sanitaires pour “combattre les effets immédiats de la pandémie et assurer un soutien continu, au-delà initiales “, en espérant avoir le soutien du monde du football.

Les joueurs, les institutions, les autres footballeurs et le grand public peuvent contribuer à l’initiative Objectif commun, qui consiste en un fonds d’intervention en cas de pandémie. “L’accent sera mis sur le soutien aux jeunes issus de situations vulnérables et conflictuelles”, a expliqué l’organisation.

De plus, Common Goal a annoncé la création de l’événement “Live Match”, dans lequel les joueurs utiliseront les 90 minutes d’un jeu pour inspirer et soutenir des solutions collectives à la crise. Mata commencera ces réunions aujourd’hui à 20h00 via son compte Instagram. L’Oviedo communiquera avec ses fans, avec l’Allemand Serge Gnabry, avec une ONG locale qui soutient à travers Common Goal et avec les autorités sanitaires pour obtenir des informations sur le coronavirus.

Juan Mata a décrit les réponses des joueurs comme encourageantes: “Ensemble, nous ferons du football un rôle clé pour surmonter les plus grands défis dont nous souffrons en tant qu’humanité. Ensemble, nous y parviendrons”, a-t-il déclaré.

