Matanzas, à deux pas de la récupération d’un trésor perdu au baseball cubain

16 janvier 2020, 4 h 10 Par Jhonah Díaz González, envoyé spécial

Matanzas, Cuba, 16 janvier (Prensa Latina) Bien qu’elle soit considérée comme l’équipe la plus stable de la dernière décennie dans le baseball cubain, Matanzas a une dette en suspens et cela pourrait être réglé aujourd’hui dans le diamant du stade Victoria de Girón, de cette ville.

Après avoir battu en demi-finale le monarque encore de la série nationale, Las Tunas, les crocodiles de Matanzas ont fait leurs adieux en échec contre Camagüey (3-1) et le talent du lanceur droit Freddy Asiel Álvarez pourrait les amener à trouver un trésor perdu il y a 29 ans: le trophée du champion.

Le manager local, Armando Ferrer, a confirmé mercredi la présence dans la boîte d’Alvarez, le troisième lanceur avec le plus de victoires en séries, avec 20, et propriétaire d’une expérience remarquable dans ces segments définitifs.

En dépit d’être 27 hors d’atteinte de quelque chose que beaucoup répertorié comme une vraie chimère, Ferrer demande de la patience. «J’ai beaucoup de confiance, mais nous allons pas à pas. Rien n’est dans la main ”, a déclaré le réalisateur lors d’une conférence de presse.

La division des honneurs dans le parc Cándido González et quelques victoires consécutives au “ Palais des crocodiles ” ont une masse salariale proche de la rupture de 29 ans de sécheresse, après qu’Henequeneros, représentant du territoire de Matanzas, a levé son dernier trophée en 1991, sous l’égide de Gerardo ‘Sile’ Junco.

À cette époque, des noms propres tels que Jorge Luis Valdés, Carlos Mesa, Juan Manrique, Julio Germán Fernández, José ‘Pepito’ Estrada, Eduardo Cárdenas, Lázaro Junco, Juan Manrique, Carlos Kindelán et Guillermo Heredia dirigeaient un personnel synonyme de fierté éternelle.

Maintenant, la composition de départ confirmée sera: César Prieto (2B), Raico Santos (RF), Yurisbel Gracial (3B), Javier Camero (LF), Jefferson Delgado (BD), Yasiel Santoya (1B), Erisbel Arruebarrena (SS), Andy Cosme (R) et Eduardo Blanco (CF).

Pour sa part, le mentor des Taureaux Camagüeyan, Miguel Borroto, placera son as Lázaro Blanco, considéré comme le serpentinero le plus stable de ces derniers temps, dans la “ lomita de los siros ”, malgré une lutte actuelle submergée de dettes entre les escouades de Granma et Cienfuegos.

Borroto, directeur de l’équipe de l’île lors du dernier Premier 12 et ratifié au poste pour l’événement préolympique d’Arizona, aux États-Unis, en mars à venir, est encore loin de renoncer: “ La vie est laissée ”, a-t-il dit, d’une voix haut, sur le point de quitter la conférence de presse mercredi. «J’ai vu des morts se lever.

Sans annoncer un “ line up ” officiel et après avoir su que des changements sont attendus, la majorité opte pour l’ordre offensif suivant: Santiago Torres (2B), Yorbis Borroto (SS), Leonel Segura (1B), Alexander Ayala (3B), Leslie Anderson (BD), Yoelquis Guibert (CF), Loidel Chapellía (LF), Yendri Téllez (R) et Yamichel Flores (RF).

Comme d’habitude, diverses prévisions anticipent une forte participation dans les installations sportives, dans ce qui pourrait être le dernier match du championnat de baseball cubain LIX, qui est assuré des Las Tunas référés au troisième siège.

