Matanzas avance à la fin du baseball cubain

Matanzas, Cuba, 14 janvier (Prensa Latina) Le gaucher Yoani Yera a battu le bracelet de vingt ans Yariel Rodríguez et Cocodrilos de Matanzas a battu les courses de Toros de Matanzas 6×1 pour mener la finale de baseball cubain.

Le duel entre l’expérimenté Yera et le mozalbete Rodríguez s’est incarné dans les deux premières manches avec une domination presque absolue des frappeurs, mais à la fin de la troisième Matanzas a ouvert le feu.

Une base par balles et deux tubes d’Erisbel Arruebarruena et Eduardo Blanco ont brisé le charme des zéros avec une paire d’annotations. Rodriguez a été recomposé et Yera n’a pas autorisé les libertés bien qu’avec des signes de manque de contrôle.

Cependant, la défense a fait beaucoup de dégâts au droit camaguéen lorsque, dans les cinquième et sixième erreurs de l’antéaliste Alexander Ayala et de l’arrêt-court Yorbis Borroto, le score des gagnants 4×0 a augmenté.

Yonder Martínez de relais en septième, huitième et neuvième a complété la victoire de Matanzas, qui mène désormais les éliminatoires 2×1 que le meilleur des sept donnera au champion de la 59 Série nationale.

Pour couronner le tout, à la fin du huitième, le tangage du relais a faibli et les Crocodiles ont augmenté la planche à 6×1 par un simple pilote à deux attaquants du joueur de premier but Yasiel Santoya.

Demain, les éliminatoires se poursuivront avec le quatrième match au stade Victoria de Girón, dans la ville de Matanzas, dans l’ouest de Cuba.

Résumé du match

C H E

Camaguey 1 6 4

Victimes 6 5 1

Gagnés: Yoani Yera

Perdu: Yariel Rodríguez

Partie enregistrée: Jonder Martínez

Ft / md / gdc