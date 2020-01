Matanzas bat les démons et marche à la gloire du baseball à Cuba

15 janvier 2020, 18 h 43 Par Jhonah Díaz González, envoyé spécial

Matanzas, Cuba, 15 janvier (Prensa Latina) À 15 h 13, heure locale, le frappeur César Prieto a frappé le lanceur numéro 78 du lanceur Frank Luis Medina, et Matanzas a trouvé à la septième manche une échappatoire pour observer la lumière du jour dans son Je marche vers la gloire.

Marqué avec une dorsale 37 sur le dos, le joueur de deuxième but Prieto a eu un après-midi parfait de 3-3 (1CI, 2CA, 1BB, 1DB), mais ce coup de circuit de la bande gauche (opposée), lorsque le match a marché correspondait à deux scores , a grondé le stade Victoria de Girón dans cette ville, et les Crocodiles ont battu Camaguey 5-3 pour se tenir à un pas de lever le trophée de la série de baseball de Cuba.

“Mon père m’a appelé hier soir (mardi)”, a expliqué le talentueux jeune de 20 ans. “Il m’a donné la confiance dont j’avais besoin”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après avoir atteint son premier indiscutable en premier, après avoir calculé 12-0 lors des trois premiers matchs.

Matanzas a eu un rêve «chanceux sept»: un home run, un trio de célibataires et le même nombre de courses a brisé le charme contre une médina (6.1, 4C, 8H, 4K, 2BB) cultivée dans la boîte, après un départ hésitant, mais incapable de décoller l’inverse de sa biographie.

Sous les yeux de plus de 20 mille personnes présentes dans l’installation, l’autre partant de la date, le gaucher Yamichel Pérez (1-0, 1JS), a surmonté tous les obstacles contre l’offensive de Camaguey: “ Jetez en zone basse et imposez mon rythme », a précisé exclusivement pour Prensa Latina le meilleur serpentinero considéré du championnat actuel.

Pérez a enseigné la volonté de l’acier et ses 121 livraisons étaient insuffisantes pour invoquer la fatigue: “ Je m’entraîne dur tous les jours pour remplir n’importe quel rôle ”, a déclaré le lance-flammes, qui a 14 coups sûrs dans la saison, neuf d’affilée, et n’a pas perdu depuis le 15 octobre dernier.

“Je ne les laisse pas réfléchir”, a-t-il dit sèchement comment il affronte ses adversaires. “L’idée est de les déconcentrer”, a ajouté mercredi Pérez, auteur de huit épisodes complets, avec deux bandes dans son endossement, cinq coups sûrs et un seul ticket intentionnel, signe clair de son objectif chirurgical.

Le directeur de Matanzas, Armando Ferrer, a vanté le travail de ses élèves. «Nous jouons de manière très agressive. L’équipe s’est bien comportée et nous avons pu gagner », a-t-il déclaré devant les médias.

Malgré sa domination sur la série 3-1 et ses 27 outs pour perpétuer sa masse salariale, Ferrer ne fait pas confiance et demande de la patience. «J’ai beaucoup de confiance, mais nous allons pas à pas. Rien n’est dans la main », a déclaré le directeur avec équanimité.

En plus de Prieto, les Crocodiles ont célébré les connexions du défenseur central Eduardo Blanco (3-2, 1CA, 22B) et du désigné Jefferson Delgado (4-3), tandis que les Bulls avaient le support en bois entre les mains du ranger Jorge Luis Peña ( 3-1, 1CA, 12B) et le serveur Santiago Torres (4-1, 1CI, 1CA).

Pour sa part, Miguel Borroto, mentor des Bulls, a félicité ses adversaires, bien qu’il ait critiqué la performance de l’arbitre principal Fernando Zamora, mentionnant qu’il avait pris des décisions «erronées» et «pressées».

“Il y a de la vie”, a déclaré à haute voix Borroto, sur le point de quitter la salle de presse. «J’ai vu des morts se lever.

Matanzas et Camagüey, dans une clôture sans précédent de l’histoire du baseball dans les Grandes Antilles, se retrouveront ce jeudi, à partir de 13h00 heure locale, dans le même espace sportif, dans ce qui pourrait signifier le dernier duel de la 59 Série nationale de baseball de Cuba.

-Résultat:

Camaguey 3 7 2.

Victimes 5 10 5.

Gagné: Yamichel Pérez (1-0, 3JS).

Perdu: Frank Luis Medina (0-1).

HR: César Prieto (1).

jcm / jdg