Matanzas donne vie à une légende urbaine du baseball cubain (+ Photos et vidéo)

Par Jhonah Díaz González

Camagüey, Cuba, 18 janvier (Prensa Latina) Immergé entre l’ostracisme et la résurrection ces dernières années, Matanzas a vaincu les anges et les démons pour sculpter en lettres d’or un fait sans précédent dans le baseball cubain: passer du dernier endroit pour régner dans le prochaine campagne

“Nous travaillons dur chaque jour pour atteindre ce succès”, a déclaré le directeur du campus d’Armando Ferrer dans des déclarations exclusives à Prensa Latina. «Discipline, travail et envies», a-t-il mentionné comme les clés pour aboutir au sommet de la foire.

Deux finales perdues, cinq troisièmes places et la partie la plus basse du classement ont qualifié l’allure de cette équipe lors des huit tournois précédents, une étape stabilisée pour dominer Camagüey 4-2 aujourd’hui dans le dernier match de la 59e série nationale.

Ainsi, la fin de n’importe quel sort est venue et les Matanzas ont terminé une séquence sans titre d’environ 10 600 jours, grâce, entre autres, au talent de l’arrêt-court Erisbel Arruebarrena, qui a apporté son expérience après avoir joué avec les Dodgers de Los Angeles de la Major League: «Depuis que je suis arrivé, je leur ai dit que c’était la meilleure équipe de Cuba, que nous devrions gagner», a-t-il craqué.

Loin d’être la “ malédiction du Bambino ”, celle qui a soi-disant gardé les Red Sox de Boston pendant près de neuf décennies loin de la couronne dans la grande tente des États-Unis, les crocodiles de Matanzas ont également brisé les mythes et matérialisé une campagne homérique entre 10 août 2019 et 18 janvier 2020.

“Nous sortons toujours et donnons tout pour la victoire”, a déclaré le joueur de deuxième but César Prieto, âgé de seulement 20 ans et qui a commencé la phase décisive contre Camagüey un peu lentement. “Au début, j’étais un peu anxieux, je me suis calmé et les résultats sont venus”, a déclaré le membre de l’équipe de l’île lors du tournoi Premier 12.

Le triomphe ne ressemble pas à celui réalisé par le club de football de Leicester City, qui est passé de mendiant à roi lors de la saison 2015-2016 de la Premier League anglaise, car le ballon actuel – comme on appelle ce sport – à Cuba est un groupe de des résultats inattendus et même le spécialiste le plus compétent ne peut atteindre toutes ses prévisions.

“Après une longue période de victoire, la victoire est désormais célébrée deux fois”, a déclaré Jonder Martínez, lanceur et champion national de 41 ans, en plus de La Havane et de Villa Clara. “Peu importe l’âge, profitez de la même chose car tout est le résultat d’un grand sacrifice collectif”, a ajouté l’expérience de baseball.

Il semblait que s’appeler Matanzas était synonyme d’échec, car la fermeture souhaitée n’était pas venue – malgré des joueurs de qualité et des entraîneurs expérimentés -, après s’être proclamé monarque sous les dénominations de Henequeros (1970, 1990 et 1991) et Citricultores (1977 et 1984 ).

Cependant, “ il n’y a pas de mal qui dure 100 ans ”, dicte une partie d’un dicton qui élimine tout discrédit utilisé et améliore le travail de la paie dirigé par Ferrer, qui est revenu sur l’événement, dans sa première année, a vanté la riche histoire Baseball sur ce territoire, domicile du premier match officiel organisé dans le pays, le 27 décembre 1874, au stade Palmar de Junco.

Le prix 1991 – comme Henequeneros – avait Jorge Luis Valdés, Carlos Mesa, Juan Manrique, Julio Germán Fernández, José ‘Pepito’ Estrada, Eduardo Cárdenas, Lázaro Junco, Juan Manrique, Carlos Kindelán et Guillermo Heredia parmi ses héros.

Désormais, d’autres noms propres ornent le triomphe attendu: Yamichel Pérez, César Prieto, Yoanni Yera, Yurisbel Gracial, Erisbel Arruebarrena, Freddy Asiel Álvarez, Javier Camero, Jefferson Delgado et Jonder Martínez, pour ne citer que quelques exposants du poids.

Deux siècles et trois décennies différentes ont dû attendre que les fans gonflés un jour par les producteurs d’agrumes et Henequeneros ressentent la joie du mot champion, une impatience excessive qui a finalement trouvé sa ligne d’arrivée.

“Nous sommes très heureux de ce titre et je suis très heureux de donner de la joie aux fans après tant d’années”, a déclaré le lanceur Yamichel Pérez, sélectionné comme le joueur le plus utile de l’après-saison.

Les Crocodiles ont rassemblé toutes leurs forces pour finir certains taureaux de Camagüey qui n’ont pas gagné avec ce nom, après avoir admis la défaite en 1991, deuxième en 1985 – avec leur directeur actuel Miguel Borroto -, et ne célébrant que le bétail, en 1976 .

Dans le stade Cándido González, dans cette ville, Matanzas a réalisé une victoire pleine de nuances, de fureur, de cris et de figures, à la recherche d’accentuer le passage biblique «le dernier sera le premier», aussi nouveau que la vie elle-même, comme la légende urbaine qu’un jour il sera bâti sur cette équipe qui est passée du sublime au ridicule, et qui revient solidement pérenniser son nom dans l’histoire des champions.

