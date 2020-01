Matanzas et Camagüey, entre au revoir et la résurrection à Cuba

18 janvier 2020, 2: 3 Par Jhonah Díaz González, envoyé spécial

Camagüey, Cuba, 18 janvier (Prensa Latina) Huit jours après son début et avant l’attente de millions de personnes, le dernier match de la série de baseball cubaine aura aujourd’hui une date nuancée entre le «dernier au revoir» ou le « à bientôt’.

Au stade Cándido González, dans cette ville, à partir de 13h00 heure locale, Matanzas aura l’occasion (attendue et longue) de briser une période de près de trois décennies sans titre national, après avoir obtenu la victoire sous le nom de Henequeneros, en 1991, tandis que Camaguey mettra tout son talent au match pour forcer un septième match.

Tout cela pourrait arriver parce que les crocodiles de Matanzas mènent l’épilogue de la campagne 3-2 et que les taureaux camaguéens sont obligés de faire ce qui est humainement possible pour augmenter leur part de vie dans une foire qui a commencé le 10 août.

Les réalisateurs Armando Ferrer, des Crocodiles, et Miguel Borroto, des Bulls, développeront un différend tactique au terrain de baseball, chacun avec ses armes fondamentales et toujours en attente des performances positives de ses élèves dans un duel marqué d’erreurs défensif (19 entre les deux lancers).

Précisément, Ferrer a le plus grand dilemme et ne mentionne toujours pas le nom de son lanceur partant, bien que si jeudi soir il a traité quatre options, il n’en reste plus que deux sur la liste: Noelvis Entenza et Freddy Asiel Álvarez, perdant du cinquième match après Une présentation décevante.

En attendant l’hésitation, le stratège a en sa faveur qu’il ne prévoit pas de faire varier sa commande dans la ‘line up’, en raison de ses quelques variantes, et en attendant de meilleures sensations de son anti-réaliste Yurisbel Gracial (36VB / 8H / 222AVE) et de son arrêt-court Erisbel Arruebarrena (37/2 / .054), qui sont loin de leurs statistiques quotidiennes.

Ainsi, la composition de départ sera: César Prieto (2B), Raico Santos (RF), Yurisbel Gracial (3B), Javier Camero (LF), Jefferson Delgado (BD), Yasiel Santoya (1B), Erisbel Arruebarrena (SS), Andy Cosme (R) et Eduardo Blanco (CF).

Pour sa part, Borroto, manager de l’équipe cubaine dans l’épreuve Premier 12 et ratifié au poste pour l’épreuve préolympique en Arizona, aux États-Unis, en mars, est assez clair sur sa situation, avec le lanceur droitier Yosimar Cousín (2-0 , 1JS) pour commencer l’affrontement et aussi le droitier Yariel Rodríguez dans le rôle de releveur.

Cousín, âgé de seulement 21 ans, a donné une sortie impeccable dimanche dernier pour huit chapitres complets, à raison de trois coups sûrs et six retraits au bâton, contre les mêmes rivaux, et il a arrêté jeudi la rébellion de Matanzas dans le neuvième épisode pour marquer le point pour le match sauvé .

Le serpentinero talentueux, propriétaire d’une ligne droite au-dessus de 90 miles par heure et d’un curseur en forme de couteau capable d’éviter les bois, calcule 14,2 manches sans annotations dans les séries éliminatoires actuelles et est considéré comme le “ tissu lacrymal ” des Bulls dans l’épilogue des justes.

En outre, ‘El Jerarca’, comme ils connaissent Borroto, a déclaré qu’il ne prévoyait pas de bouger dans la programmation offensive, après avoir connecté 13 indiscutables et réalisé neuf scores lors du concours précédent.

L’ordre offensif local sera le suivant: Santiago Torres (2B), Loidel Chapellía (LF), Leonel Segura (1B), Alexander Ayala (3B), Leslie Anderson (BD), Yoelquis Guibert (CF), Yorbis Borroto (SS), Yendri Téllez (R) et Yamichel Flores (RF).

Jamais au bout du ballon sur l’île une équipe n’a réussi à vaincre un 3-1 contre, détail très favorable pour les Crocodiles, même s’il ne faut pas leur faire confiance car en demi-finale industrielle (contre Isla de la Juventud en 1999) et Villa Clara (avant Santiago de Cuba en 2004) l’a fait, tandis que Ciego de Ávila (contre Las Tunas en 2012) a réalisé quelque chose de similaire en quart de finale.

Comme prévu, les organisateurs prévoient une forte participation dans les installations sportives pour ce qui pourrait être le dernier match du championnat de baseball cubain LIX, qui est assuré des Las Tunas susmentionnées au troisième siège.

tgj / jdg

.