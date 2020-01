Matanzas renforce sa fierté et sa saison de baseball à Cuba

Par Jhonah Díaz González, envoyé spécial

Camagüey, Cuba, 18 janvier (Prensa Latina) Les fantômes de la défaite ont disparu, la malédiction a pris fin et Matanzas a battu Camagüey 11-2 aujourd’hui dans le sixième match de la finale pour conquérir le 59e titre de la série de baseball. de Cuba

Accrochés au bras droit du lanceur Noelvis Entenza, les crocodiles Matanzas ont terminé 4-2 la “ double rencontre ” des adieux pour obtenir leur première couronne avec ce nom, après avoir goûté les succès des miels sous les dénominations hénéquéniennes (1970, 1990 et 1991 ) et les producteurs d’agrumes (1977 et 1984).

Entenza, un héros inattendu après une campagne douteuse, a montré des nerfs d’acier, une précision chirurgicale dans ses expéditions et a attaché étroitement des taureaux timides devant son public, dans le stade Cándido González de cette ville. Devant plus de 10 000 âmes présentes dans les installations sportives, les Matanzas ont applaudi les 104 lancers de leur lanceur partant, auteur de 6,1 billets, avec quatre coups sûrs, cinq retraits au bâton et trois billets.

Cette fois, les serpentineros camaguéens n’ont pas réussi à arrêter la puissance des bois de visite et, dans la même première manche, le deuxième joueur de base César Prieto a bouclé le parcours de 14,2 manches sans accorder de points en séries éliminatoires du droitier Yosimar Cousín (2-1, 1JS ), propriétaire d’une défaite qui ne porte pas atteinte à ses actions antérieures.

Sans la vitesse habituelle, arrosé dans ses lancers et visage timide dans la surface, Cousín, 21 ans, a également accepté le circuit de l’arrêt-court Erisbel Arruebarrena dans le deuxième chapitre et a dû livrer le ballon avec une paire de rayures sur son compte, chiffre égal de coups et trois bases pour les balles.

À la recherche de calmer l’attaque rivale et de rehausser la fierté de ses coéquipiers, Yariel Rodríguez (4.1, 5C, 6H, 8K, 3BB), considéré comme l’un des meilleurs espoirs de l’île, a arrêté les Crocodiles au sec pendant une heure de jeu, mais dans le sixième épisode, il a enduré cinq rayures qui ont enterré tout avenir positif.

Les gagnants ont également célébré les liens entre les jardiniers Eduardo Blanco, Javier Camero et Raico Santos, tandis que les perdants rêvaient du passage à tabac des désignés Leslie Anderson et du serveur Santiago Torres.

Deux finales perdues (2013 et 2014), cinq troisièmes places (2012, 2015, 2016, 2017 et 2018) et la partie la plus basse du classement en 2019 se sont qualifiées pour marcher à nouveau lors des huit tournois précédents, comme si tout était écrit un script pour – au bon moment – pour réaliser un fait sans précédent dans l’histoire du baseball sur l’île.

L’histoire ne ment pas: Matanzas a perpétué sa lignée dans les livres de grands exploits, devenant la première équipe à gravir le sommet après avoir été à la dernière place du précédent couvercle.

Ainsi, au total, six équipes ont dominé les rangs du baseball cubain pour la première fois au XXIe siècle: Holguín (2002), Ciego de Ávila (2012), Industriales (2009), Granma (2016), Las Tunas ( 2019) et maintenant Matanzas (2020).

—

Résultat:

Victimes 11 12 0.

Camaguey 2 6 1.

Gagné: Noelvis Entenza (1-1).

Perdu: Yosimar Cousín (2-1, 1JS).

agp / jdg

.